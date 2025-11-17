Αλλαγή αρχισυνταξίας στην εκπομπή της Τσολάκη και νέα δομή στο περιεχόμενο

Με νέα αρχισυντάκτρια στο «τιμόνι» της εκπομπής βγήκε στον «αέρα» το πρωί του Σαββάτου (15/11) το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη.

Η Γωγώ Σαμπάνη που ήταν προσωπική επιλογή της παρουσιάστριας (είχαν συνεργαστεί και στο «Πρωινό Σου Σου» στο Open) με απόφαση των στελεχών του καναλιού αποχώρησε από την εκπομπή και την διαδέχθηκε η Ευφημία Δήμου, η οποία βρισκόταν σε επαφές εδώ και καιρό με τους ιθύνοντες του τηλεοπτικού σταθμού.

Μέχρι πρότινος η δημοσιογράφος απασχολούταν στην εκπομπή «Πρωϊαν σε είδον» του Πρώτου Καναλιού με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά.

Η νέα αρχισυντάκτρια έκανε την εμφάνιση της στα γραφεία της εκπομπής στα Kappa Studios το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου και ακολούθησε η πρώτη σύσκεψη σε καλό σύμφωνα με βεβαιωμένες πληροφορίες κλίμα.

Νωρίτερα η Γωγώ Σαμπάνη είχε αποχαιρετήσει όλους τους συντελεστές της εκπομπής με γραπτό μήνυμα ενώ την ίδια ημέρα έφαγε το μεσημέρι μαζί με την Ελένη Τσολάκη, η οποία μάλιστα ανέβασε και κοινή τους φωτογραφία στο Instagram με τη λεζάντα «Σ’ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ πάντα» συνοδευόμενης από το emoticon της καρδιάς.

Η κίνηση αυτή της παρουσιάστριας δεν πέρασε απαρατήρητη φυσικά από τους ανθρώπους του ΑΝΤ1 προκαλώντας ποικίλα σχόλια.

Πλέον η νέα αρχισυντάκτρια έχει το χρόνο αλλά και τις αρμοδιότητες να αναδιαμορφώσει το περιεχόμενο στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», κάτι το οποίο θα ξεδιπλωθεί σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Αλλαγές στο πάνελ δεν θα υπάρξουν χωρίς να αποκλείεται η προσθήκη ενός ακόμη προσώπου για την ενίσχυση της ενότητας της ψυχαγωγίας και του lifestyle.

