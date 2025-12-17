Άλλη μια viral τούμπα για τον Ευτύχη Μπλέτσα: Πήγε να «ρίξει» μπουνιά και κατέληξε στο έδαφος

Μια ακόμα επική και αστεία στιγμή μας χάρισε ο Ευτύχης Μπλέτσας, αυτή τη φορά όταν στην προσπάθεια του να ρίξει μπουνιά που θα «τερματίσει το κοντέρ» του γνωστού μηχανήματος, κατέληξε να «τρώει» τούμπα και να πέφτει στο έδαφος και να γίνεται πάλι viral.

Όπως είδαμε στο τελευταίο του live στο YouTube, ο Ευτύχης Μπλέτσας επισκέφτηκε τη «Μαγική Πόλη», το χριστουγεννιάτικο πάρκο που έχει στηθεί στο Ελαιόρεμα Πυλαίας, εξερευνώντας τον χώρο και απολαμβάνοντας τις εορταστικές δραστηριότητες που προσφέρονταν στο πάρκο.

Ωστόσο η στιγμή που ξεχώρισε και έγινε viral στο TikTok, ήταν όταν ο Ευτύχης Μπλέτσας εντόπισε το παιχνίδι που μετρά τη δύναμη «της μπουνιάς», και καθώς δεν είχε δοκιμάσει ποτέ, επιχείρησε να χτυπήσει όσο πιο δυνατά μπορούσε τον στόχο, με αποτέλεσμα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στο έδαφος.

Όσοι είδαν το σκηνικό δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τα γέλια τους και φυσικά το εν λόγω απόσπασμα δεν θα μπορούσε παρά να μαζέψει χιλιάδες προβολές και σχόλια στα social media.