Ανατροπή στο «10 Παντού»: Εκτός εκπομπής η Μίνα Καραμήτρου – «Πού την πήγες τη Μίνα;»

Μια απρόσμενη τροπή είχε το ξεκίνημα της εκπομπής «10 Παντού», καθώς η Μίνα Καραμήτρου δεν βρέθηκε σήμερα στο τηλεοπτικό της πόστο. Τη θέση της δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη κατέλαβε η Μαριάννα Γεωργαντή, γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον έμπειρο δημοσιογράφο, ο οποίος επέλεξε να αντιμετωπίσει την αλλαγή με άφθονο χιούμορ.

Στρεφόμενος με παιχνιδιάρικη διάθεση προς τη νέα του συμπαρουσιάστρια, τη ρώτησε on-air:

«Πού είναι η Μίνα; Πού την πήγες τη Μίνα;»

Θέλοντας μάλιστα να κορυφώσει το αυθόρμητο πείραγμα, ο παρουσιαστής άρχισε να αναζητά τη συνεργάτιδά του με το βλέμμα του γύρω από το πλατό, κοιτάζοντας πίσω από τις κάμερες και αναφωνώντας:

«Μίνα, Μίνα… Πού είναι η Μίνα;»

Φυσικά, ο Νίκος Στραβελάκης έσπευσε αμέσως μετά να αποκαταστήσει την τάξη και να εξηγήσει στο τηλεοπτικό κοινό τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκαθαρίζοντας πως πρόκειται απλώς για μια απαραίτητη ανάπαυλα λόγω των απαιτήσεων της καλοκαιρινής σεζόν:

«Έχουμε άλλη παρέα εδώ σήμερα, να πάρει μια ανάσα και η Μίνα. Θα φτάσουμε ως 31 Ιουλίου, οπότε για να είμαστε κοντά σας συνεχώς, πρέπει να παίρνουμε πολύ μικρές ανάσες».