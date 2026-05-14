Στη συμμετοχή του Akyla στον διαγωνισμό της Eurovision 2026 αναφέρθηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος από το πάνελ της εκπομπής «Buongiorno» του Mega, εκφράζοντας αμφιβολίες για τη σκηνική παρουσία της αποστολής, ισχυριζόμενος πως, αν η Ελλάδα δεν κατακτήσει την πρώτη θέση, υπεύθυνος θα είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.

«Αυτό που θέλω να πω είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά ένα πρόσωπο για το οποίο έχω μιλήσει 100 φορές και τις 100 φορές έχω στήσει "αγιογραφία", γιατί το αξίζει. Λέγεται Φωκάς Ευαγγελινός, το αξίζει από την κορυφή μέχρι τα νύχια, έχει πάρει δικές μας εμφανίσεις και τις έχει ανεβάσει μόνο και μόνο με τα μαγικά του χέρια και το μυαλό του. Όπου ακουμπάει το χέρι του είναι σαν τον Μίδα, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι αγαπημένος μου φίλος και δεν έχω πει μια κουβέντα», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Ωστόσο συνέχισε: «Εδώ, όμως, αν χάσουμε την πρώτη θέση θεωρώ υπεύθυνο τον Φωκά Ευαγγελινό. Με την εξής έννοια: Δεν ξέρω αν είναι δικές του οι επιμέρους ιδέες, αλλά αυτό το κομμάτι που είδαμε χθες έχει μια σημειολογία. Η σημειολογία είναι φήμη, που είναι η Παρθένα (σ.σ. Χοροζίδου), μετά είναι η δόξα που είναι οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και μετά το χρήμα που είναι ένας τύπος κόμης.

Αυτό το πράγμα, ανάμεσα στα δωμάτια να κινείται, να βλέπουμε άλλα πρόσωπα, να χάνουμε αυτό που ετοιμάζεται για να βλέπουμε αυτά τα πρόσωπα για να ανέβει πάνω και σε ένα πολύ "δυσκοίλιο" σκηνοθετικά τηλεοπτικό (σ.σ πλάνο) [...] και ξαφνικά, στο μελωδικό, για πρώτη φορά ακούς ασθμαίνοντα τον Ακύλα [...] Γιατί; Για ποια σημειολογία; Ποιος θέλει να πει πως "είμαι μυαλοπώλης και πουλάω σημειολογικά το ένα και το άλλο"; Τι να δείξεις; Όταν το κομματάκι στην πολύ συναισθηματική φόρτιση απευθύνεται στη μαμά του».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος συνέχισε μεταξύ άλλων: «Τι είναι αυτά τα τρία πρόσωπα; Τι είναι αυτά τα δωμάτια; Τι είναι αυτή η ανάρτηση επάνω, σε ένα wall, με σπασμένη φωνή για να κατέβει; Δεν λέω ότι δεν είναι ευρήματα, είναι ευρηματάρες, αλλά δεν ευνοούν το συγκεκριμένο πρόσωπο [...] που αφιονίζει τον κόσμο και, ξαφνικά, τον κάνουμε κατάκοπο, να περνάμε από πρόσωπα και να τον κυνηγάει ένα τσούρμο από σημειολογικές καρικατούρες. Όχι, αγαπημένε μου φίλε, όχι Φωκά μου που είσαι ο "μάγος", εν προκειμένω το χάσατε, το έχασες».