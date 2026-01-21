Εκτός Καλημέρα Ελλάδα η Άννα Λιβαθυνού; Το παρασκήνιο και η χαμηλή τηλεθέαση που έβαλε φωτιές

Σε φάση αναδιάταξης έχει μπει η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 στο σύνολό της. Το «Καλημέρα Ελλάδα» παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (7,6% στο σύνολο, 6% στο δυναμικό κοινό τη Δευτέρα 19/1) και μέχρι την προσεχή Παρασκευή αναμένονται αλλαγές στην εκπομπή. Τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο προσώπων.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα συνεχίσει να είναι ο κεντρικός παρουσιαστής στο «Καλημέρα Ελλάδα» ενώ η Άννα Λιβαθυνού είναι σε τροχιά εξόδου από την μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάτι που αναμένεται ωστόσο να οριστικοποιηθεί μετά από ραντεβού που θα έχει μέσα στα επόμενα 24ωρα με στελέχη της διοίκησης όπου και σύμφωνα με πληροφορίες θα της γίνει αντιπρόταση παραμονής στο κανάλι σε άλλο ρόλο χωρίς να διευκρινίζεται προς ώρας εάν θα είναι μπροστά ή πίσω από τις κάμερες.

Ο Παναγιώτης Στάθης θα έχει κατά πάσα πιθανότητα άντρα παρτενέρ όχι όμως σε ισότιμο ρόλο και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή προκρίνεται η λύση του Στέφανου Σίσκου. Ο συντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ που παρουσιάζει και μικρά δελτία ειδήσεων στο Open άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο δοκιμαστικό που έγινε πριν μερικές εβδομάδες.