Ανθή Βούλγαρη για Τανάγρα: «Γιατί πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών να συμμετέχουν σε air show ιδιώτη;»

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αναφέρθηκαν σήμερα (7/9) μέσα από την «Κοινωνία, Ώρα Mega» στην τραγωδία στην Τανάγρα με την πρώτη να αναρωτιέται για ποιον λόγο οι πιλότοι των μαχητικών αεροσκαφών να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο «air show ιδιώτη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν ήταν αυτό θα ήταν ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Δυστυχώς κλαίει όλη η Ελλάδα», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να αναρωτιέται: «Και ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους χωρίς λόγο;».

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«Εγώ θα το ξαναπώ, για ποιον λόγο πρέπει οι πιλότοι των μαχητικών αεροπλάνων να συμμετέχουν σε ένα air show ιδιώτη; Γιατί αυτό το air show δεν είναι της πολεμικής αεροπορίας.

Η πολεμική αεροπορία κάνει στο Φάληρο..., Αν δεν κάνω λάθος, που έρχονται από όλη κόσμο και στις παρελάσεις και στην ημέρα της πολεμικής αεροπορίας.

Δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιον λόγο πρέπει σε ένα air show ιδιώτη να συμμετέχουν Έλληνες πιλότοι με πολεμικό μαχητικό», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Σε αυτό νομίζω πρέπει να δώσει απαντήσεις και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γιατί γίνεται αυτό το σόου και μεγαλώνει. Και άμα μιλήσεις και με τους πιλότους, θα σου πουν "έχουμε και αυτό το πράγμα που μετέχουμε χωρίς λόγο"», τόνισε με τη σειρά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Πολλές φορές κάνουμε λόγο για το πόσο κοστίζει μία πτήση και μία αναχαίτιση ενός τουρκικού αεροπλάνου. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ για μία πτήση, έτσι, χωρίς λόγο. Μου έστειλαν εχθές και μου είπαν ότι είναι 2.000 ευρώ η μπροστινή θέση», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να λέει: «2.000 ή 1.000 ευρώ, είναι ακριβές οι θέσεις».