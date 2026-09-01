Η απορία του Χασαπόπουλου για τις 40 Παρθένες και η απόφαση της Βούλγαρη: «Θα λιβανίζω παντού»

Σε μεγάλα κέφια ήταν και σήμερα Τρίτη (1/9) η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με τους δύο παρουσιαστές να ξεκινάνε την «Κοινωνία Ώρα Mega» με πειράγματα και πολύ χιούμορ με αφορμή το λιβάνισμα στο πλατό που θέλει να καθιερώσει η Βούλγαρη, ενώ στη συνέχεια ο Χασαπόπουλος εξέφρασε μια απορία για τη σημερινή γιορτή των Σαράντα Παρθένων.

«Λοιπόν, ξυπνήστε, ανοίξτε παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας», είπε με το καλημέρα σας η παρουσιάστρια με τον συμπαρουσιαστή της να απαντά κατευθείαν: «Άντε πάλι με το λιβάνισμα».

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Ακολούθησε ο παρακάτω απολαυστικός διάλογος:

Βούλγαρη: Εγώ το ξέχασα σήμερα, από αύριο όμως, έχω φέρει μια σακούλα να λιβανίζω παντού, και στο ραδιόφωνο.

Χασαπόπουλος: Μετά την εκπομπή.

Βούλγαρη: Τι εννοείς μετά;

Χασαπόπουλος: Άμα μπει εδώ λιβάνι με air condition...

Βούλγαρη: Τι σε νοιάζει; Θα ανοίξουν τα παράθυρα.

Χασαπόπουλος: Ποια παράθυρα;

Βούλγαρη: Εκεί τις πόρτες. Δυναμώστε λίγο την ένταση, να ξυπνάμε ωραία.

Πώς αντέδρασε η Βούλγαρη όταν ο Χασαπόπουλος ρώτησε: «Όλες αυτές παρθένες ήταν;»

Όταν λίγα δευτερόλεπτα οι παρουσιαστές του «Κοινωνία Ώρα Mega» θέλησαν να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στις 40 Παρθένες που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη (1/9), ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξέφρασε μια απορία που μάλλον πάγωσε την Ανθή Βούλγαρη αν κρίνουμε από το βλέμμα που του έριξε με την άκρη του ματιού της.

«Όλες αυτές παρθένες ήταν;», ρωτησε ο δημοσιογράφος όσο διάβαζε ένα ένα τα ονόματα με εκείνη να του απαντάει «Δεν θα απαντήσω».

Βέβαια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν πτοήθηκε καθόλου και ενώ ακόμα απαριθμούσε τα ονόματα αναρωτήθηκε «Παρέα ήταν;», με την Ανθή Βούλγαρη να αναρωτιέται με τη σειρά της αν εκείνος θα τα διαβάσει όλα τα ονόματα.