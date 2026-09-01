Μενού

Η απορία του Χασαπόπουλου για τις 40 Παρθένες και η απόφαση της Βούλγαρη: «Θα λιβανίζω παντού»

Το λιβάνισμα που θέλει να καθιερώσει η Ανθή Βούλγαρη στο πλατό του Κοινωνία Ώρα Mega και η απορία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τις Σαράντα Παρθένες που γιορτάζουν σήμερα.

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Ιορδάνης Χασαπόπουλος Ανθή Βούλγαρη Κοινωνία Ώρα Mega
Οι Ιορδάνης Χασαπόπουλος - Ανθή Βούλγαρη στην Κοινωνία Ώρα Mega | Mega
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε μεγάλα κέφια ήταν και σήμερα Τρίτη (1/9) η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με τους δύο παρουσιαστές να ξεκινάνε την «Κοινωνία Ώρα Mega» με πειράγματα και πολύ χιούμορ με αφορμή το λιβάνισμα στο πλατό που θέλει να καθιερώσει η Βούλγαρη, ενώ στη συνέχεια ο Χασαπόπουλος εξέφρασε μια απορία για τη σημερινή γιορτή των Σαράντα Παρθένων.

«Λοιπόν, ξυπνήστε, ανοίξτε παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας», είπε με το καλημέρα σας η παρουσιάστρια με τον συμπαρουσιαστή της να απαντά κατευθείαν: «Άντε πάλι με το λιβάνισμα».

Διαβάστε ακόμα - «Θα με παρατούσες έτσι για τη Λιόλιου;» - Τα πιο επικά πειράγματα μεταξύ Βούλγαρη και Χασαπόπουλου

Ακολούθησε ο παρακάτω απολαυστικός διάλογος:

Βούλγαρη: Εγώ το ξέχασα σήμερα, από αύριο όμως, έχω φέρει μια σακούλα να λιβανίζω παντού, και στο ραδιόφωνο.

Χασαπόπουλος: Μετά την εκπομπή. 

Βούλγαρη: Τι εννοείς μετά;

Χασαπόπουλος: Άμα μπει εδώ λιβάνι με air condition...

Βούλγαρη: Τι σε νοιάζει; Θα ανοίξουν τα παράθυρα. 

Χασαπόπουλος: Ποια παράθυρα; 

Βούλγαρη: Εκεί τις πόρτες. Δυναμώστε λίγο την ένταση, να ξυπνάμε ωραία.

Πώς αντέδρασε η Βούλγαρη όταν ο Χασαπόπουλος ρώτησε: «Όλες αυτές παρθένες ήταν;»

Όταν λίγα δευτερόλεπτα οι παρουσιαστές του «Κοινωνία Ώρα Mega» θέλησαν να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στις 40 Παρθένες που γιορτάζουν σήμερα Τρίτη (1/9), ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος εξέφρασε μια απορία που μάλλον πάγωσε την Ανθή Βούλγαρη αν κρίνουμε από το βλέμμα που του έριξε με την άκρη του ματιού της.

«Όλες αυτές παρθένες ήταν;», ρωτησε ο δημοσιογράφος όσο διάβαζε ένα ένα τα ονόματα με εκείνη να του απαντάει «Δεν θα απαντήσω».

Βέβαια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν πτοήθηκε καθόλου και ενώ ακόμα απαριθμούσε τα ονόματα αναρωτήθηκε «Παρέα ήταν;», με την Ανθή Βούλγαρη να αναρωτιέται με τη σειρά της αν εκείνος θα τα διαβάσει όλα τα ονόματα. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA