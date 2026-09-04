Κατερίνα Στικούδη σε Ανθή Βούλγαρη: «Δεν σου χαρίστηκε τίποτα - Είσαι πολύ δυνατή»

Η Κατερίνα Στικούδη ήταν καλεσμένη σήμερα (4/9) στην «Κοινωνία Ώρα Mega» με την αγαπημένη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια να απευθύνεται στην Ανθή Βούλγαρη τόσο με την είσοδό της στο πλατό όσο και στο τέλος της συζήτησης.

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«Σ’ αγαπάω πάρα πολύ! Σε ξέρω πολλά χρόνια, χαίρομαι για ό,τι έχεις καταφέρει γιατί δεν σου χαρίστηκε τίποτα, έχεις δώσει τους προσωπικούς σου αγώνες και σαν μανούλα είσαι καταπληκτική και μπράβο σου! Έπρεπε να τα πω αυτά», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Στικούδη με το που μπήκε στο πλατό της πρωινής εκπομπής του Mega.

Όταν προς το τέλος της συζήτησής της με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η τελευταία της είπε ότι την αγαπάει πολύ, η Κατερίνα Στικούδη ανέφερε:

«Σε αγαπάω πάρα πολύ, το λέω με αγάπη. Είσαι πολύ δυνατή, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ λέω σε όλες τις γυναίκες ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάρτε το απόφαση».

«Ευχαριστώ, σταμάτα, πάρτε τη, παιδιά», σχολίασε με χιούμορ από πλευράς της η παρουσιάστρια του Mega.