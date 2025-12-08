Αντώνης Κανάκης: Ζαλίστηκε με τα ποσά γονική παροχή στον Μαγειρία και έστειλε μήνυμα στη μάνα του: «Δεν ντρέπεσαι;»

Τα ποσά που έχει λάβει ο Χρήστος Μαγειρίας από τη μητέρα του ως γονική παροχή ζάλισαν την παρέα των «Ράδιο Αρβύλα».

«Έλα βρε Μιλένα θα κάθεσαι να ασχολείσαι να ρωτάς τη μαμά για 300.000 ευρώ πού τα βρήκε; Κι εσείς... Αν αύριο μεθαύριο σας πει η μαμά "Αντώνη πάρε 300.000 ευρώ" θα ρωτήσετε πού τα βρήκε; Σιγά το πράγμα! Η Ελληνίδα μάνα», σχολίασε αρχικά ο Αντώνης Κανάκης βλέποντας την ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη και την απάντηση του Μαγειρία στην εξεταστική επιτροπή.

Όταν ο Χρήστος Μαγειρίας ανέφερε όλα τα ποσά που έχει λάβει από τη μητέρα τους ως γονική παροχή, ο Αντώνης Κανάκης απευθύνθηκε στη δική του μητέρα....«Ρε μάνα αλήθεια! Δεν ντρέπεσαι τώρα που βλέπεις αυτό το βίντεο.

Κυρίες και κύριοι συγγνώμη που χρησιμοποιώ την εκπομπή θα μιλήσω ευθέως στη μαμά μου. Δεν νιώθεις άσχημα αυτή τη στιγμή που παρακολουθείς αυτό το βίντεο; Δεν ντρέπεσαι; Του έδωσε 469.390 ευρώ συνολικά.

Βέβαια θα μου πεις όταν σου κάνει δώρο μια Ferrari η μαμά, το χαρτζιλίκι πρέπει να είναι αντίστοιχο. Πάρε τη Ferrari, πάρε και μισό εκατομμύριο ευρώ να έχεις να παίζεις», είπε ο παρουσιαστής.