Κανάκης για Πορτοσάλτε: «Ούτε ο Μητσοτάκης δεν θα τολμούσε να πει τέτοιο επιχείρημα για την ακρίβεια»

Το επιχείρημα του Άρη Πορτοσάλτε για την ακρίβεια δεν έμεινε ασχολίαστο από την παρέα του «Ράδιο Αρβύλα».

Με αφορμή σχετική δημοσκόπηση αλλά και τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή Live You, ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε αναφέροντας αρχικά: «Ακούστε το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης που έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν και δεν μας λέει κάτι καινούργιο. Το 52% των ερωτηθέντων θεωρούν την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον από το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης είναι ο σχολιασμός».

Μετά το απόσπασμα από την εκπομπή Live You, ο παρουσιαστής σχολίασε: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν αναλύεις τον Νίτσε, την Νίτσα ίσως… Η κυρά Νίτσα όπως και κάθε Έλληνας που πάει στο σούπερ μάρκετ, όπως είπε ο Άρης Πορτοσάλτε. Μόλις αντικρίζει την ακρίβεια και δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα, μετά πηγαίνει συγκινημένη στο ταμείο για την άνοδο που βιώνει στην πατρίδα της.

Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα τολμούσε να διατυπώσει τέτοιο επιχείρημα για την ακρίβεια. Είναι πλέον τόσο δύσκολο να σατιρίσεις τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί τα πράγματα τα οποία λέει και ο ρόλος ο οποίος παίζει αγγίζει τα όρια της γραφικότητας. Δεν μπορείς να τον ξεπεράσεις. Τι να πεις περισσότερο από αυτό».

Στη συνέχεια μάλιστα, η παρέα του «Ράδιο Αρβύλα» έκανε και ψηφοφορία για το ποιος είναι περισσότερο Νέα Δημοκρατία, ο Άρης Πορτοσάλτε ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

