Απαραίτητο Φως: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Η σειρά της ΕΡΤ, «Απαραίτητο Φως», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού, σε σενάριο – διασκευή Μιρέλλας Παπαοικονόμου και Κάτιας Κισσονέργη και σκηνοθεσία Λάμπη Ζαρουτιάδη, αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία που εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικές εποχές (στη γερμανική κατοχή και στα μέσα της δεκαετίας του 2000).

Η Λουίζα Λασκαράτου είναι κόρη μεγαλοδικηγόρου της Αθήνας. Ο ξαφνικός θάνατός του την αναγκάζει να επιστρέψει από το εξωτερικό, όπου ζει και εργάζεται.

Μια απροσδόκητη κληρονομιά γίνεται η αιτία να αμφισβητήσει όσα ήξερε για το παρελθόν της οικογένειάς της.

Μεταξύ άλλων «κληρονομεί» την ημιτελή έρευνα του πατέρα της σχετικά με την τύχη ενός πίνακα, του οποίου τα ίχνη χάνονται λίγο πριν από την εκτέλεση της γιαγιάς της, Λουίζ Λασκαράτου, την άνοιξη του 1944.

Η Λουίζα γρήγορα συνειδητοποιεί ότι η ανεύρεση του πίνακα οδηγεί στην αποκάλυψη του ενόχου για τον θάνατο της γιαγιάς της.

Παίζουν: Μαριάννα Πουρέγκα (Λουίζ Χατζηλουκά-Λασκαράτου & Λουίζα Λασκαράτου), Προμηθέας Αλειφερόπουλος (Αλέξης Λασκαράτος), Αναστάσης Ροϊλός (Πέτρος), Δημήτρης Καπουράνης (Κωστής), Δημήτρης Αλεξανδρής (Νικηφόρος) και Ευγενία Δημητροπούλου (Δάφνη), Αινείας Τσαμάτης (Μάρκος), Μιχάλης Βαλάσογλου (Στρατής), Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου (Αγγέλα), Δημήτρης Μαύρος (Θανάσης), Αναστάσης Κολοβός (Γιάννης), Νικόλας Σταθόπουλος (Πάτρικ), Στέλλα Καζάζη (Θάλεια), Δημήτρης Μαγγίνας (Δημήτρης), Έρρικα Μπίγιου (Ιουλία), Τάσος Λέκκας (Στέλιος), Αλεξάνδρα Ταβουλάρη (Ίριδα), Nathan Thomas (William), Ian Robertson (Knowles), Δημήτρης Γαλανάκης (Άρης), Νίνα Έππα (Αλίκη), Κωνσταντίνος Τσεντούρος (κυρ Σωτήρης), Jannis Spengler (Φλάισλεν), Μαρία Κοντοδήμα (Φιλιώ)

Στον ρόλο του Πατρίκ Μακένζι ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

Επίσης συμμετέχουν: Μιχάλης Μητρούσης (παππούς), Δημήτρης Πετρόπουλος (Τηλέμαχος).

Φιλική συμμετοχή: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (Σεβαστάκης), Άλκης Κούρκουλος (Σαββίδης).

Οι ηθοποιοί και οι χαρακτήρες της σειράς

Έτος: 1941

Λουίζ Χατζηλουκά - Λασκαράτου

Μαριάννα Πουρέγκα

Η Λουίζ είναι μισή Ελληνίδα μισή Σκωτσέζα, ζωγράφος της Σχολής Καλών Τεχνών και εθελόντρια νοσοκόμα. Στιγματισμένη από τη Μικρασιατική Καταστροφή, κουβαλά μέσα της τον πόνο της προσφυγιάς. Είναι μορφωμένη, ρομαντική, δυναμική, έξυπνη και πεισματάρα. Θα διακινδυνεύσει τη ζωή της για την πατρίδα, βάζοντας τον έρωτά της με τον Κωστή σε δεύτερη μοίρα. Παρόλα αυτά, ο έρωτάς της για εκείνον την οδηγεί σε αποφάσεις που θα αποβούν μοιραίες για την ίδια της τη ζωή.

Αλέξης Λασκαράτος

Προμηθέας Αλειφερόπουλος

Ο Αλέξης είναι δικηγόρος και γόνος μιας τυπικής, αστικής, καθωσπρέπει οικογένειας εκείνης της εποχής, με έντονη προσωπικότητα και δυναμισμό. Είναι κοινωνικός και συνετός και κάνει τη Λουίζ να νιώθει ασφαλής. Ωστόσο, εύκολα μπορεί να γίνει δύστροπος, δύσκολος και απαιτητικός. Όταν ερωτεύεται παράφορα, γίνεται ζηλιάρης, χειριστικός και αυτοκαταστροφικός, αλλά προσπαθεί να το κρύβει. Μέσα του κρύβει κάτι βίαιο, το οποίο στην πορεία θα τον κυριεύσει ολοκληρωτικά.

Δάφνη Νομικού

Ευγενία Δημητροπούλου

Η Δάφνη είναι μια ευγενική, δοτική και λογική κοπέλα από την αστική τάξη του ’40. Αδελφή του Στρατή, στενού φίλου του Αλέξη Λασκαράτου, κατατάσσεται εθελόντρια νοσοκόμα με την έναρξη του πολέμου. Τότε γνωρίζει τη ζωγράφο Λουίζ Χατζηλουκά, συνδέονται φιλικά και έτσι γίνεται συνδετικός κρίκος μεταξύ Λουίζ και Αλέξη. Το 1975, πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο, ο Νικηφόρος Λασκαράτος την καλεί να θυμηθεί τι συνέβη στη ζωή των γονιών του, πριν τον θάνατό τους.

Κωστής Σαββίδης

Δημήτρης Καπουράνης

Ο Κωστής είναι Έλληνας της Αλεξάνδρειας, μηχανικός στο επάγγελμα, αντιστασιακός και πράκτορας των Άγγλων. Εξαιρετικά έξυπνος, ριψοκίνδυνος, παρορμητικός και περιπετειώδης. Νοιάζεται για τους άλλους και έχει ξεκάθαρες ιδεολογικές θέσεις που τις υποστηρίζει. Αψηφά τη ζωή του για το καλό του συνόλου, ενώ ξέρει να συγχωρεί και να αποδέχεται τα θέλω των άλλων. Ξέρει να ελίσσεται και να κυνηγά ως το τέλος αυτό που ποθεί.

Έτος: 2006

Νικηφόρος Λασκαράτος

Δημήτρης Αλεξανδρής

Ο Νικηφόρος Λασκαράτος, δικηγόρος και πατέρας της Λουίζας, χώρισε με τη σύζυγό όταν εκείνη ήταν παιδί. Μεγάλωσε με τη γιαγιά του, καθώς έχασε τους γονείς του το 1944. Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του το 1975, άρχισε να ερευνά την ιστορία των γονιών του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η εργασιομανία, τα προσωπικά τραύματα και το διαζύγιο διαμόρφωσαν τη δύσκολη σχέση του με τη Λουίζα. Ο αιφνίδιος θάνατός του άφησε στην κόρη του ημιτελή την έρευνά του και ανοιχτούς λογαριασμούς.

Λουίζα Λασκαράτου

Μαριάννα Πουρέγκα

Η Λουίζα, ανθρωπολόγος/μουσειολόγος και παιδί χωρισμένων γονιών, είναι έξυπνη, εσωστρεφής, ανασφαλής και απόμακρη. Το τραυματικό διαζύγιο των γονιών της, της έχει αφήσει ψυχολογικά τραύματα, ενώ ο αναπάντεχος θάνατος του πατέρα της, τη βρίσκει με άλυτο το πατρικό της σύμπλεγμα. Στην πορεία της έρευνας διαπιστώνει πως η αγάπη του πατέρα της ήταν πάντα παρούσα, γεγονός που θα την οδηγήσει να ανοιχτεί στον Πέτρο και να αναγνωρίσει την κρυφή της ερωτική επιθυμία για εκείνον.

Πέτρος

Αναστάσης Ροϊλός

Ο Πέτρος είναι ένας ικανός δικηγόρος με υπευθυνότητα και αυτοκυριαρχία. Αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Νικηφόρο Λασκαράτο, που αποτελεί πατρική φιγούρα για εκείνον. Αντιμετωπίζει με υπομονή και διπλωματία την επιθετική Λουίζα, βοηθώντας την να κατανοήσει την αλήθεια πίσω από τη συμπεριφορά της. Η λογική του και η εμπειρία του στη δικηγορία συνεισφέρουν στην επιτυχή διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η προστατευτική του φύση αναδεικνύεται στην πορεία της σχέσης τους.