Άλλαξε ο τίτλος της νέας σειράς του Λάκη Λαζόπουλου που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή του δημιουργού στη μυθοπλασία.

Έτσι το «Πνίξε τη Γιολάντα» έγινε «Δεκαεπτά βαλίτσες και μια μαύρη» όπως ο ίδιος αποκάλυψε καλεσμένος στο «Χαμογέλα και πάλι» του Mega.

Πρόκειται για μια κωμωδία χαρακτήρων η πλοκή της οποίας εστιάζει σε μια ελληνική οικογένεια ομογενών που μετά από χρόνια αποφασίζει να αφήσει τη Νέα Υόρκη και να επιστρέψει στη γενέτειρά της, τη Λέσβο.

Η σειρά που θα ξεκινήσει με γυρίσματα από τη Νέα Υόρκη θα αναφέρεται στην ελληνική ομογένεια της Αμερικής στο σήμερα, αλλά και στην ελληνική κοινωνία των νησιών του βορείου Αιγαίου.

Το σενάριο της σειράς υπογράφει ο Λάκης Λαζόπουλος. Η σειρά θα αριθμεί 20 επεισόδια με πολλά γυρίσματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Η προετοιμασία της νέας κωμωδίας θα ξεκινήσει το φθινόπωρο.