Πριν από λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1, η Σία Κοσιώνη προχώρησε σε μία ανάρτηση, εκφράζοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα.

Ύστερα από την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό του Αμαρουσίου. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της, θα έχει τον ρόλο της σχολιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ παράλληλα θα αναλάβει και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.

Με αφορμή τη νέα αυτή σελίδα στην καριέρα της, η Σία Κοσιώνη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία από τις καλοκαιρινές της διακοπές, συνοδεύοντάς την με το εξής μήνυμα:

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά.

Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή».

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Σία Κοσιώνη

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».