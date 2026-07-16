Στον ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη: Η επίσημη ανακοίνωση και ο ρόλος που αναλαμβάνει

Δύο περίπου μήνες μετά το τηλεοπτικό της «διαζύγιο» από τον ΣΚΑΪ με τον οποίο συνεργάστηκε επί 20 χρόνια, η Σία Κοσιώνη πέρασε στο δυναμικό του ΑΝΤ1. Ο τηλεοπτικός σταθμός την καλωσόρισε στο δυναμικό του την Πέμπτη 16/7.

Η συνεργασία της με το κανάλι του Αμαρουσίου θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια και η δημοσιογράφος θα ενταχθεί ως σχολιάστρια στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, ενώ θα αναλάβει και την παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής.

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Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τη Σία Κοσιώνη

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την έναρξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με μια αξιοσημείωτη διαδρομή πλέον των 25 ετών, η οποία έχει ταυτιστεί με την εγκυρότητα, τη δημοσιογραφική ακεραιότητα και την ψύχραιμη κάλυψη των σημαντικότερων πολιτικών και διεθνών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, η Σία Κοσιώνη αποτελεί μία από τις πλέον καταξιωμένες προσωπικότητες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η μαχητικότητα, η συνέπεια και η ικανότητά της να προσεγγίζει με οξυδερκή ματιά και τεκμηριωμένο λόγο ακόμη και τις πιο απαιτητικές ειδησεογραφικές προκλήσεις, την έχουν καθιερώσει ως μια αξιόπιστη φωνή στα ΜΜΕ και έχουν διαμορφώσει μια σχέση διαχρονικής εμπιστοσύνης με το κοινό.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης».

