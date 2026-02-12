Αποχώρησε από την εκπομπή «Το 'Χουμε»: Η συγκίνηση του Τσουρού και η νέα αρχή της συνεργάτιδάς του

Με συγκίνηση ο Κώστας Τσουρός πήρε λίγο από τον χρόνο της εκπομπής «Τό 'χουμε» για να τιμήσει τη συνεργάτιδά του Μαρία Παπαϊωάννου η οποία ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με την εκπομπή.

Με τον Κώστα Τσουρό συνεργάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ωστόσο η δημοσιογράφος ανοίγει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της φεύγοντας από την Αθήνα για την Κρήτη και αφήνοντας τη δημοσιογραφία.

«Επιτρέψτε μου λίγο να κλέψω τον χρόνο σας για να αποχαιρετίσω τη Μαρία Παπαϊωάννου, η οποία σήμερα φεύγει από την εκπομπή. Δεν φεύγει μόνο από την εκπομπή όμως, φεύγει και από την Αθήνα. Πας να αλλάξεις τη ζωή σου Μαρία μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτά τα τρία χρόνια που ήμασταν μαζί», είπε στηρίζοντας την απόφασή της.

Ο Κώστας Τσουρός και η Μαρία Παπαϊωάννου | ΣΚΑΪ

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και απάντησε: «Σας ευχαριστώ όλους. Θα σας βλέπω και από μακριά».

Οι ευχές και τον υπόλοιπων συνεργατών ακολούθησαν με τον παρουσιαστή να προσθέτει: «Άνοιξε τα φτερά σου και πήγαινε να ζήσεις τη ζωή σου… Η αγκαλιά μας πάντα ανοιχτή για σένα».