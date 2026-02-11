Ηλεκτρισμένο το κλίμα στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Τι αλλάζει - Ποιο σενάριο «παίζει»

Το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου ενημέρωσε προσωπικά ο ίδιος ο Κώστας Τσουρός τους συνεργάτες του για τις επικείμενες αλλαγές στην εκπομπή «Το ‘χουμε», η

οποία από την επόμενη εβδομάδα συρρικνώνεται δραστικά με καθαρή διάρκεια 45 λεπτών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αμιγώς ενημερωτικό περιεχόμενο.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση αλλαγής προγράμματος του ΣΚΑΪ με αναφορά στη μειωμένη διάρκεια της εκπομπής.

Στην ομάδα κυρίως των προσώπων που ασχολούνται με την ψυχαγωγία μπροστά και πίσω από τις κάμερες, υπάρχει προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Θα γίνουν κατ’ ιδίαν επαφές με τους δημοσιογράφους για να αποφασιστεί το τι μέλλει γενέσθαι.

Το βέβαιο είναι πως η ανθρωπογεωγραφία της εκπομπής δεν θα συνεχίσει ως έχει.

Ένα σενάριο που διακινείται τα τελευταία 24ωρα είναι να προταθεί σε κάποια πρόσωπα να μετακινηθούν σε άλλες εκπομπές του σταθμού.

Πρέπει να επισημανθεί πως στην αρχή της σεζόν η ομάδα του «Το ‘χουμε» ήταν από τις πλέον πολυπληθείς στο πεδίο των infotainment εκπομπών και αυτό έγινε με βάση τον σχεδιασμό μιας εκπομπής τρίωρης διάρκειας που θα συμπεριελάμβανε τόσο ενημέρωση όσο και ψυχαγωγία.

Δυστυχώς από την πρώτη στιγμή τα ποσοστά τηλεθέασης ήταν ιδιαίτερα χαμηλά και μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακάμψει…