Αποχώρησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος από το Πρωινό 5 μέρες μετά την πρεμιέρα - Τι συνέβη

Η πρώτη αποχώρηση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν από εκπομπή είναι γεγονός. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που είχε συμφωνήσει να αναλάβει ρόλο σχολιαστή στην εκπομπή από την αρχή της σεζόν πριν λίγη ώρα ανακοίνωσε στον «αέρα» του «Πρωινού» την αποχώρησή του από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που θα γίνει τώρα. Προσπάθησα τρεις μέρες να τον μεταπείσω. Δεν “τρώμε” ανθρώπους, ούτε συμβαίνει κάτι μεταξύ μας. Όλοι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Θα σταματήσει από την εκπομπή ο Ποσειδώνας», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του «Πρωινού» και στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω από τις 10 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Για να είμαι εδώ ξυπνάω από τις 6. Δύο φορές έχω παραιτηθεί στην καριέρα μου, η μία είναι τώρα και η άλλη πριν από 15 χρόνια και είναι για τον ίδιο λόγο».

Απευθυνόμενος δε στον παρουσιαστή στη συνέχεια ανέφερε: «Σε ευχαριστώ για την πρόταση, σε ευχαριστώ για την κατανόηση και σε ευχαριστώ γιατί προσπάθησες να με μεταπείσεις. Κι ευχαριστώ και το κανάλι για την κατανόηση». Είναι η δεύτερη αποχώρηση μετά τη Σάσα Σταμάτη που είχε συμφωνήσει τη συμμετοχή της στο φετινό «Πρωινό» αλλά τελικά υπαναχώρησε. Το θέμα πάντως παρά τον φαινομενικά ήρεμο χειρισμό του έχει ήδη προκαλέσει αναταράξεις στον ΑΝΤ1 αλλά και εντός της πρωινής εκπομπής. Μόνο τυχαία δεν είναι άλλωστε λίγα λεπτά αργότερα η επιστροφή του Γιώργου Λιάγκα στο θέμα λέγοντας: «Σταματήστε να γράφετε τέρατα, δεν υπάρχουν δράκοι ο Ποσειδώνας αποχώρησε για τους λόγους που ο ίδιος εξήγησε».

