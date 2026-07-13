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«Αποκαμώθηκε, εξαντλήθηκε από την πολλή δουλειά» - Ο λόγος που ο Οικονόμου άφησε «μόνο» του τον Παυλόπουλο

Μόνος εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής «Σήμερα» ο Άκης Παυλόπουλος, χωρίς τον Δημήτρη Οικονόμου, ενημερώνοντας το κοινό γιατί απουσίαζε.

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Άκης Παυλόπουλος
Άκης Παυλόπουλος | GLOMEX /ΣΚΑΪ
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Μόνος του στο πλατό, χωρίς το τηλεοπτικό του δίδυμο, εμφανίστηκε σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκπομπή «Σήμερα» ο Άκης Παυλόπουλος, ανακοινώνοντας στο κοινό πως ο Δημήτρης Οικονόμου σε άδεια, ώστε να ξεκουραστεί.

«Καλημέρα σας! Καλή εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά», είπε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος.

 

Συνέχισε λέγοντας: «Άλλος έρχεται, άλλος πάει… Ήταν η σειρά του κυρίου Οικονόμου να φύγει για λίγες μέρες και να ξεκουραστεί, να φορτίσει μπαταρίες

Λέγεται ότι την εβδομάδα που ήταν μόνος του, την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαμώθηκε, εξαντλήθηκε από την πολλή δουλειά. Αυτό λένε οι μαρτυρίες, αυτό λέει και ο ίδιος κι έτσι χρειάζεται να φορτίσει μπαταρίες ενόψει της νέας σεζόν, η οποία θα είναι δύσκολη».

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