Άρια Καλύβα για Πρωινό: «Έχει χαθεί η μπάλα φέτος - Θλίβομαι γι’ αυτό που βλέπω πολλές φορές»

Η Άρια Καλύβα έστρεψε σήμερα Κυριακή (9/11) τα «βέλη» της στο «Πρωινό» μέσα από το «Ραντεβού το ΣΚ», λέγοντας πως φέτος έχει ξεπεραστεί κάθε όριο όσον αφορά τις ύβρεις που ακούγονται στον αέρα της εκπομπής.

«Ακούγονται και ύβρεις σε αυτή την εκπομπή, να το πούμε. Ειδικά φέτος, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος», είπε αρχικά η δημοσιογράφος, η οποία αποχώρησε από το Πρωινό τον περασμένο Ιούλιο.

Διαβάστε επίσης - Ιωάννα Τούνη: Ο λόγος που αποφάσισε να κάνει giveaway το φόρεμα με το οποίο πάντρεψε την κολλητή της Στέλλα

«Ο Γιώργος, εκτός από το "μπιπ" που αναφέρει και βλέπουμε εσχάτως να τον αντιγράφουν κι άλλοι, μόνο που δεν είναι ο Γιώργος Λιάγκας, έχουν ακουστεί κι άλλα πράγματα, πολύ σοβαρά.

Όταν είσαι σε ένα πάνελ και ακούς τους άλλους να εκφράζονται με απρέπεια, διαφωνείς, διαχωρίζεις τη θέση σου.

Εκεί πιστεύω ότι έχει χαθεί κατά κάποιο τρόπο η μπάλα φέτος», σχολίασε στη συνέχεια η Άρια Καλύβα.

«Εδώ μιλάμε για τις ύβρεις. Και φέτος, δυστυχώς στην εκπομπή του Γιώργου και θλίβομαι γι’ αυτό που βλέπω πολλές φορές, έχουν ακουστεί πάρα πολύ σοβαρές ύβρεις.

Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο άνθρωπο - συνεργάτη του Γιώργου που τον "κοπιάρει" με λαϊκότροπο τρόπο», κατέληξε η δημοσιογράφος.