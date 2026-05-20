«Αυτά θα μου λείψουν»: Η μπηχτή του Κώστα Τσουρού στον αέρα λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής

Νωρίτερα από το κανονικό αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκπομπή «Το ‘χουμε» με τον Κώστα Τσουρό στον ΣΚΑΪ, καθώς όπως έγραψε το Reader το πλατό στο Γαλάτσι θα χρησιμοποιηθεί από τις αρχές Ιουνίου για τα γυρίσματα του ριάλιτι επιχειρηματικότητας του Σάκη Τανιμανίδη «Dragons’ Den».
Έτσι, η εκπομπή αναμένεται να ρίξει αυλαία την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μία ημέρα αφότου έγινε γνωστό το πρόωρο τέλος, δηλαδή σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου ο παρουσιαστής κατά την αποφώνηση της εκπομπής, πέταξε μερικά υπονοούμενα για την πρόωρη ολοκλήρωσή της.
Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο σχολίασε με νόημα στη Δέσποινα Τσόκου «το νάζι και η θετική σου ενέργεια θα μου λείψουν πολύ».
