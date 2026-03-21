Baywatch: Η πρώην αθλήτρια με εκατομμύρια followers στα social media που θα παίζει στη σειρά

Ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα τα γυρίσματα του reboot του Baywatch στη Venice Beach στην Καλιφόρνια και πλέον το Fox έχει ανακοινώσει όλα τα ονόματα των ηθοποιών που θα αποτελέσουν το βασικό καστ της σειράς με την εντυπωσιακή Λίβι Ντουν στον ρόλο της Γκρέις να είναι η τελευταία προσθήκη.

Η 23χρονη Ολίβια "Λίβι" Ντουν (Olivia "Livi" Dune) όπως είναι ολόκληρο το όνομά της είναι πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής από την οποία αποσύρθηκε πέρσι τον Απρίλιο για να κυνηγήσει το όνειρό της να γίνει ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης - Αυτή είναι η πρώτη ναυαγοσώστρια του νέου Baywatch: Ποιον ρόλο θα παίξει

Είχε ξεκινήσει να ασχολείται με την ενόργανη ήδη από την ηλικία των 3 ετών επειδή ήθελε να φοράει ένα λαμπερό ροζ κορμάκι και η πορεία της ήταν συνεχώς ανοδική με αποτέλεσμα από τα 9 της να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο και να συμμετέχει στην πορεία σε διεθνείς διοργανώσεις.

Κατέκτησε υποτροφία και εκπροσωπούσε στο παρελθόν το Louisiana State University σε κορυφαίες διοργανώσεις από το 2021 μέχρι το 2025, ενώ το 2017 είχε γίνει για πρώτη φορά μέλος της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, στην πορεία είχε αρκετούς τραυματισμούς και τελικά αποσύρθηκε αν και στο μεσοδιάστημα είχε αμέτρητες προσφορές από χορηγούς, αλλά και προτάσεις για συνεργασίες.

Κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων που ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, η Λίβι Ντουν απέκτησε ένα μεγάλο κοινό στα social media, μετρώντας σήμερα περισσότερους από 5 εκατομμύρια followers στο Instagram και σχεδόν 8 εκατομμύρια followers στο TikTok αν και στην ίδια δεν της αρέσει να συστήνεται ως influencer.

Αντίθετα προτιμά να συστήνεται ως πρώην αθλήτρια, αλλά και μοντέλο, αφού έχει συνεργαστεί με αρκετά brands, ενώ έχει ποζάρει και στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Με τα social media ξεκίνησε να ασχολείται την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού όσο ήταν όλα κλειστά ανεβάζοντας βιντεάκια στο TikTok, τα οποία γίνονταν viral με αποτέλεσμα σε χρόνο μηδέν να αποκτήσει εκατομμύρια followers.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Η Σέι Μίτσελ και δύο νέες ναυαγοσώστριες προστέθηκαν στο καστ - Ποιους ρόλους θα παίξουν

Οι αναρτήσεις που κάνει έχουν συζητηθεί κατά καιρούς, αλλά η ίδια δεν πτοείται καθόλου αφού έχει συνηθίσει να έχει τα μάτια στραμμένα πάνω της, όπως έχει δηλώσει, παρά το γεγονός ότι σε μικρή ηλικία αυτό την δυσκόλευε πολύ.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Ποιος παίρνει τη θέση του Μιτς στο reboot, ποιος ηθοποιός επιστρέφει και ποια σταρ το συζητάει

«Ήμουν 18 ετών όταν όλα άλλαξαν και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να κάνω λάθος. Αλλά κάτι που μαθαίνεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι θα δεχτείς μίσος και θα δεις ανθρώπους που είναι σκληροί απέναντί ​​σου, ειδικά όταν έχεις επιτυχία.

Αλλά νομίζω ότι το να έχω τα βλέμματα στραμμένα πάνω μου ήταν μια τέτοια ευλογία στη ζωή μου και νιώθω ότι αυτό μεταφράζεται σε βλέμματα στραμμένα στο άθλημα της γυμναστικής, κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για μένα και ένας τεράστιος λόγος για τον οποίο συνέχισα να θέλω περισσότερα. Το να παρακολουθώ την ανάπτυξη του αθλήματος και του γυναικείου αθλητισμού συνολικά, σήμαινε τόσα πολλά για μένα», έχει αναφέρει στο ESPN.

Η μεγάλη της αγάπη, όπως είχε εξομολογηθεί στο People, ήταν από παλιά η υποκριτική, αλλά δεδομένου ότι είχε αφοσιωθεί στον αθλητισμό, δεν μπορούσε να τα συνδυάσει.

Από πέρσι που σταμάτησε την ενόργανη, εστίασε πλέον στην υποκριτική, έκανε μαθήματα και τώρα ο ρόλος της Γκρέις, η οποία είναι μια ναυαγοσώστρια που τώρα ξεκινάει να εργάζεται στο Baywatch, θα είναι ουσιαστικά η πρώτη της ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό και ως ηθοποιός.