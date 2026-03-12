Baywatch: Η Σέι Μίτσελ και δύο νέες ναυαγοσώστριες προστέθηκαν στο καστ - Ποιους ρόλους θα παίξουν

Τα γυρίσματα για το reboot του Baywatch αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα και τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν και άλλα ονόματα ηθοποιών που ενσωματώνονται στη νέα εκδοχή της σειράς - φαινόμενο των '90s και θα υποδυθούν τρεις ναυαγοσώστριες.

Να θυμίσουμε ότι πρώτος είχε ανακοινωθεί ο πρωταγωνιστής Στίβεν Άμελ (Stephen Amell) που τον γνωρίσαμε πριν μερικά χρόνια ως «Arrow» Όλιβερ Κουίν και στο Baywatch θα υποδύεται τον ενήλικα πλέον Χόμπι Μπιουκάναν.

Διαβάστε επίσης - Jessica Belkin: Αυτή είναι η πρώτη ναυαγοσώστρια του νέου Baywatch - Ποιον ρόλο θα παίξει

Μετά ανακοινώθηκε ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι (David Chocachi) που πρωταγωνιστούσε και στην αρχική σειρά και τώρα επιστρέφει ως βετεράνος πλέον ναυαγοσώστης, Κόντι Μάντισον και στη συνέχεια η Τζέσικα Μπέλκιν (Jessica Belkin) που θα υποδύεται την κόρη του Χόμπι, Τσάρλι, της οποίας την ύπαρξη εκείνος αγνοούσε και τώρα διεκδικεί μια θέση στην παραλία του Baywatch.

Μπρουκς Νέιντερ

Πριν λίγες ημέρες το FOX που θα προβάλλει το reboot γνωστοποίησε ότι στη σειρά θα πρωταγωνιστεί και η Μπρουκς Νέιντερ (Brooks Nader), η οποία θα ενσαρκώνει τη Σελίν, μια ετοιμόλογη υπαρχηγό στο αρχηγείο του Baywatch, ισότιμη του Χόμπι με τον οποίο έχουν κόντρα.

Με άλλα λόγια, οι δυο τους θα θυμίζουν αρκετά το δίδυμο Μιτς - Στέφανι που παρά το όποιο ερωτικό τους παρελθόν δεν ήταν λίγες οι φορές που είχαν έρθει σε κόντρα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η περιγραφή του ρόλου της, η Σελίν και ο Χόμπι έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση στο πώς να σώζουν ζωές με αποτέλεσμα να συγκρούονται συνεχώς, ενώ η άφιξη της Τσάρλι θα φανερώσει ότι η κόντρα των δύο ξεφεύγει από τα της δουλειάς.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Ποιος παίρνει τη θέση του Μιτς στο reboot, ποιος ηθοποιός επιστρέφει και ποια σταρ το συζητάει

Η 29χρονη Μπρουκς Νέιντερ είναι μοντέλο και έχει φωτογραφηθεί για το εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue, ενώ έχει λάβει συμμετοχή σε κάποια φιλμ και στο αμερικανικό Dancing With The Stars.

Aπό το 2025 και μετά πρωταγωνιστεί μαζί με τις τρεις αδερφές της στο ριάλιτι Love Thy Nader όπου βλέπουμε τις προσπάθειές τους στον χώρο του μόντελινγκ στη Νέα Υόρκη. Το ριάλιτι δέχθηκε καλές κριτικές και μάλιστα, το συνέκριναν με τις πρώτες σεζόν του Keeping Up with the Kardshians.

Ακόμα έχει δημιουργήσει τη δική της συλλογή κοσμημάτων, αλλά και το δικό της brand για σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και διακόσμηση σπιτιού.

Στο παρελθόν ήταν παντρεμένη για τρία χρόνια με τον Billy Haire, στέλεχος από τον χώρο της διαφήμισης, ενώ στη συνέχεια είχε σχέση με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες με τον οποίο χώρισαν το καλοκαίρι του 2025.

Σέι Μίτσελ

Η 29χρονη Σέι Μίτσελ (Shay Mitchell), η οποία έγινε γνωστή μέσα από τη σειρά Pretty Little Liars, θα υποδυθεί την Τρίνα, μία πρώην δικηγόρο που άφησε πίσω της τις δικαστικές αίθουσες για να γίνει ναυαγοσώστρια.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ρόλου της, είναι «η πιο έξυπνη από όλες, παθιασμένη με τη δουλειά της και αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει, ενώ συνηθίζει να ακούει την καρδιά της».

Διαβάστε επίσης - «Τι λες καταραμένε;» Όταν η Μαρία Κίτσου έπαθε Γιάγκο Δράκο σε παρωδία της Λάμψης που μάλλον δεν είδαμε

Η Σάνον Άσλεϊ Γκαρθία «Σέι» Μίτσελ, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της γεννήθηκε στον Καναδά και υποδύθηκε την Έμιλι Φιλντς στη σειρά Pretty Little Liars που την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό και της χάρισε επτά συνολικά βραβεία: ένα People's Choice Award και έξι Teen Choice Awards.

Ακολούθησαν και άλλοι ρόλοι σε σειρές και ταινίες, ενώ έχει εμφανιστεί σε βίντεο κλιπ και έχει γράψει ένα βιβλίο.

Στο παρελθόν η σεξουαλικότητά της είχε απασχολήσει έντονα τα Μέσα με αποτέλεσμα η ίδια να θελήσει να δώσει ένα τέλος στο όλο θέμα, τονίζοντας σε συνέντευξή της στο περιοδικό Maxim πως δεν θέλει να βάλει ταμπέλα και ότι ερωτεύεται το πνεύμα ενός ατόμου. «Η αγάπη είναι αγάπη και αυτό είναι κάτι που θα λέω πάντα», είχε δηλώσει.

Από το 2017 είναι σε σχέση με τον ηθοποιό Ματ Μπάμπελ και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Σέι Μίτσελ (Shay Mitchell) | Shutterstock

Χάσι Χάρισον

Η Χάσι Χάρισον θα υποδυθεί τη Νατ, μια Ολυμπιονίκη, η οποία είναι πρότυπο για όλους στο Baywatch. Χαρακτηρίζεται ως «έξυπνη, δυναμική και εξαιρετικά πιστή», είναι πολύ καλή φίλη και το δεξί χέρι του Χόμπι, ενώ είναι από όλους το ίδιο απαιτητική όπως είναι και από τον εαυτό της, ένα χαρακτηριστικό της που κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις της τόσο στην παραλία όσο και εκτός.

Διαβάστε επίσης - Baywatch: Η μόνη φορά που έπαιξαν μαζί Πάμελα Άντερσον και Κάρμεν Ηλέκτρα

Η 35χρονη ηθοποιός γεννήθηκε στο Ντάλας του Τέξας και ξεκίνησε να ασχολείται με την υποκριτική σε ηλικία 24 ετών αφού είχε σπουδάσει αυτοσχεδιασμό στην κωμωδία, αλλά και Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στη Δανία.

Έχει λάβει συμμετοχή σε ταινίες, αλλά και σειρές, ενώ στην προσωπική της ζωή είναι παντρεμένη από το 2023 με τον τραγουδιστή και συνθέτη Ryan Bingham.