Βουλαρίνος κατά Αναστασίου: «Ξέρει από βαφές, άρα κρίνει βαφές»

Την ατυχή δήλωση της Βάσιας Αναστασίου, στελέχους του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα «βαμμένα μαλλιά» του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε δηκτικά ο Μάνος Βουλαρίνος στην εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» του ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι «η συντρόφισσα ξέρει από βαφές, άρα κρίνει βαφές».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ανέφερε:

«Ω τι του'πε! Κάποιος μπορεί να πει ότι μια καλή απάντησε σε αυτό θα ήταν κάτι του στυλ "Κοίτα ποιος μιλάει για βαφές, ένας άνθρωπος που βάφεται τόσο πολύ που δεν ξέρουμε πώς είναι στ' αλήθεια η όψη του".

Αλλά, φυσικά αυτό θα ήταν ένα τραγικό λάθος, το να κοροϊδεύεις τη ματαιοδοξία μιας γυναίκας παιδιά είναι σεξισμός, το να κοροϊδεύεις τη ματαιοδοξία ενός άνδρα δεν πειράζει και τόσο. Οι άνδρες είναι γουρούνια τα έχουμε ξαναπεί και στο κάτω κάτω ο καθένας κρίνει ό,τι ξέρει.

Η συντρόφισσα Αναστασίου φανερά ξέρει από βαφές, άρα κρίνει βαφές.

Θα είναι πολύ σκληρή η μάχη ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚους και ΣΥΡΙΖΑίους για το ποιος θα στηρίξει περισσότερο τον Μητσοτάκη».