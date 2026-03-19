«Βουλή ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε;»: Λύθηκαν στα γέλια οι παρουσιαστές σε Live εκπομπή

Ένα διαφορετικό και άκρως ξεκαρδιστικό ξεκίνημα επεφύλασσαν στους τηλεθεατές ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη στην εκπομπή «Action Τώρα», το πρωί της Πέμοτης (19/3). Η αιτία ήταν απίστευτα σκηνικά που διαδραματίστηκαν στη Βουλή, τα οποία, ήταν αδύνατο να σχολιαστούν με σοβαρότητα.

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το κοινό, αλλά αντί για την ροή ειδήσεων του κατέβαλε ένα νευρικό γέλιο που κράτησε σχεδόν ένα ολόκληρο λεπτό. Η προσπάθειά τους να συγκρατηθούν ήταν μάταιη.

Αφορμή για το γέλιο μέχρι δακρύων στάθηκαν οι έντονοι και σουρεαλιστικοί διάλογοι μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι εκατέρωθεν «βολές» για κατανάλωση φαγητού στα έδρανα και οι ισχυρισμοί για κρυφή καταγραφή της συζήτησης ήταν τα κερασάκια στην τούρτα ενός ακόμα κοινοβουλευτικού «σόου».

«Βουλή ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε;» ψέλλισε με το ζόρι ο Γιώργος Γρηγοριάδης ανάμεσα στα γέλια, αποτυπώνοντας την έκπληξη και την αμηχανία για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ντόρα Κουτροκόη, εξίσου αδύναμη να αρθρώσει λόγο, επιβεβαίωσε με την αντίδρασή της ότι ορισμένα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι για να γελάς (ή για να κλαις).