Μενού

«Βουλή ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε;»: Λύθηκαν στα γέλια οι παρουσιαστές σε Live εκπομπή

«Βουλή ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε;» αναρωτήθηκαν οι παρουσιαστές του Action 24 και ξεκαρδίστηκαν στα γέλια με τον καυγά Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη
Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη | Glomex / @action 24
  • Α-
  • Α+

Ένα διαφορετικό και άκρως ξεκαρδιστικό ξεκίνημα επεφύλασσαν στους τηλεθεατές ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη στην εκπομπή «Action Τώρα», το πρωί της Πέμοτης (19/3). Η αιτία ήταν απίστευτα σκηνικά που διαδραματίστηκαν στη Βουλή, τα οποία, ήταν αδύνατο να σχολιαστούν με σοβαρότητα. 

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το κοινό, αλλά αντί για την ροή ειδήσεων του κατέβαλε ένα νευρικό γέλιο που κράτησε σχεδόν ένα ολόκληρο λεπτό. Η προσπάθειά τους να συγκρατηθούν ήταν μάταιη.

 

Αφορμή για το γέλιο μέχρι δακρύων στάθηκαν οι έντονοι και σουρεαλιστικοί διάλογοι μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Άδωνι Γεωργιάδη. Οι εκατέρωθεν «βολές» για κατανάλωση φαγητού στα έδρανα και οι ισχυρισμοί για κρυφή καταγραφή της συζήτησης ήταν τα κερασάκια στην τούρτα ενός ακόμα κοινοβουλευτικού «σόου».

«Βουλή ήταν αυτό που παρακολουθήσαμε;» ψέλλισε με το ζόρι ο Γιώργος Γρηγοριάδης ανάμεσα στα γέλια, αποτυπώνοντας την έκπληξη και την αμηχανία για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Ντόρα Κουτροκόη, εξίσου αδύναμη να αρθρώσει λόγο, επιβεβαίωσε με την αντίδρασή της ότι ορισμένα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι για να γελάς (ή για να κλαις).

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA