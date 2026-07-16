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«Δεν μπορώ να το δω παιδιά»: Η αντίδραση του Πορτοσάλτε στο βίντεο με την κατσαρίδα πάνω σε δημοσιογράφο

O Άρης Πορτοσάλτε δεν ήθελε καν να κοιτάξει τα πλάνα από το βίντεο με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο στο Λος Άντζελες, πάνω στην οποία περπάτησε μια κατσαρίδα.

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Η αντίδραση του Άρη Πορτοσάλτε στο βίντεο με την κατσαρίδα
Η αντίδραση του Άρη Πορτοσάλτε στο βίντεο με την κατσαρίδα | GLOMEX / ΣΚΑΪ
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Επική ήταν η αντίδραση του Άρη Πορτοσάλτε όταν είδε το βίντεο με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο στο Λος Άντζελες, πάνω στην οποία περπάτησε μια κατσαρίδα, την ώρα που βρισκόταν σε live μετάδοση, στο πλαίσιο σχολιασμού μαζί με την Μαρία Αναστασοπούλου, στην εκπομπή Live You.

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Ο Άρης Πορτοσάλτε, όσο προβαλλόταν το βίντεο που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, δεν ήθελε καν να κοιτάξει τα πλάνα, ενώ και η Μαρία Αναστασοπούλου φάνηκε να παίρνει το βλέμμα της από την οθόνη.

«Ελπίζουμε να μη συμβεί ποτέ και σε κανέναν άλλον αυτό», είπε αρχικά η Μαρία Αναστασοπούλου και στη συνέχεια προβλήθηκε το βίντεο. Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Α.Π.: Δεν μπορώ να το δω, δεν μπορώ να το δω.

Μ.Α.: Δείτε, κύριε Άρη…

Α.Π.: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ…

«Δεν ξέρω πού θα είχα φτάσει… Όχι δεν θα είχα μείνει στη θέση μου, θα είχα τρέξει…», είπε η Μαρία Αναστασοπούλου.

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