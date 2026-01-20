Δεν ξανάγινε: Διαγωνιζόμενος του Chase άφησε πίσω το Βουνό με διαφορά

Ασταμάτητος ήταν ο διαγωνιζόμενος του Chase το απόγευμα της Τρίτης 20/1. Ο Κώστας απάντησε σωστά τη μία μετά την άλλη της ερωτήσεις και κατέβηκε ταχύτητα στη βάση του πίνακα καταδίωξης.

Στην άλλη μεριά είχε το επιβλητικό «Βουνό» που ατύχησε απανωτά στις απαντήσεις του με την ψαλίδα να ανοίγει επικίνδυνα.

Διαβάστε ακόμα: The Chase: «Κόλλησε» η Μαρία Μπεκατώρου όταν είδε ότι η ερώτηση ήταν για τον Αντώνιο Β' Καυλέα

«Είμαστε φανταστικά. Είμαστε υπέροχα. Εκμεταλλεύσου το! Δεν συμβαίνει συχνά αυτό», ανέφερε η Μαρία Μπεκατώρου λίγο πριν ο παίκτης να καταφέρει να φτάσει στη βάση του πίνακα λέγοντάς του ότι είναι «φανταστικός».