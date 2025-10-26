Δεν ξανάγινε: Μητέρα διαγωνιζόμενης στο Voice παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της - Δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια

Μία πολύ περίεργη οικογενειακή ιστορία αποκάλυψε στα backstage του «The Voice» ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Όπως είπε, η μητέρα της Έλενας Καλαμίδα από τα Ιωάννινα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, παρακαλούσε να κοπεί η κόρη της καθώς δεν συμφωνεί με την απόφασή της να γίνει τραγουδίστρια.

Τελικά η Έλενα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην επόμενη φάση του «The Voice» όμως κατάφερε να συγκινήσει τη μητέρα της.

