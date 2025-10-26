Μία πολύ περίεργη οικογενειακή ιστορία αποκάλυψε στα backstage του «The Voice» ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Όπως είπε, η μητέρα της Έλενας Καλαμίδα από τα Ιωάννινα, αναπληρώτρια καθηγήτρια, παρακαλούσε να κοπεί η κόρη της καθώς δεν συμφωνεί με την απόφασή της να γίνει τραγουδίστρια.
Διαβάστε ακόμα: Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη του First Dates με την αξύριστη μασχάλη: «Φεμινίστρια... μέχρι να έρθει ο λογαριασμός»
Τελικά η Έλενα δεν κατάφερε να προχωρήσει στην επόμενη φάση του «The Voice» όμως κατάφερε να συγκινήσει τη μητέρα της.
Διαβάστε ακόμα: Απίστευτα πράγματα: Ηλικιωμένος κυνηγάει στο λιμάνι Ρομά που του έκλεψε τους υαλοκαθαριστήρες
- Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο
- Κηδεία Σαββόπουλου: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις: Απούσα η αντιπολίτευση
- Μανάβης τη μέρα, μαφιόζος τη νύχτα: H εγκληματική ζωή του τρομακτικού Τούρκου αρχηγού των Hell's Angels
- Δεν ξανάγινε: Μητέρα διαγωνιζόμενης στο Voice παρακαλούσε να «κόψουν» την κόρη της - Δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.