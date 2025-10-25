Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη του First Dates με την αξύριστη μασχάλη: «Φεμινίστρια... μέχρι να έρθει ο λογαριασμός»

Η αλήθεια είναι πως έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά σχόλια στα social media! Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη που βγήκε ραντεβού με τον Άρη στο First Dates και του αρέσει να ασχοληθεί και να γράψει σε κάθε βίντεο που υπάρχει στα social media.

Μετά το πρώτο σάστισμα, που έδειξε on camera, τις αξύριστες μασχάλες της (μην το δει η Λατινοπούλου μόνο και αρχίσει πάλι) και φυσικά τα αυτονόητα σχόλια που θα συγκέντρωνε, το επόμενο θέμα στο οποίο στάθηκαν πολλοί ήταν ο φεμινισμός.

Η Χλόη δεν έκρυψε ότι είναι vegan και φεμίστρια και μίλησε αρκετά για όλα αυτά στον Άρη. Του εξήγησε βάση στατιστικής πως μπαίνουν λιγότερες γυναίκες στη Βουλή κτλ.

Όταν όμως ο σερβιτόρος πήγε τον λογαριασμό στο τραπέζι, αυτό που παρατήρησε ο κόσμος είναι πως η Χλόη έμεινε απαθής. Δεν έκανε κάποια κίνηση να βγάλει πορτοφόλι, να πληρώσει, τουλάχιστον τα δικά της, καθώς όπως είπε, δεν είναι αυτονόητο γι αυτήν να πληρώνει ο άντρας.

Ίσα ίσα που επέτρεψε μετά χαράς στον Άρη να πληρώσει και μάλιστα είπε, πως όποιος προθυμοποιείται, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, το δέχεται!

«Φεμινίστρια μέχρι να έρθει ο λογαριασμός.

Φεμινίστρια αλλά δέχτηκε να την κεράσει ο άλλος ! Το έχετε μάθει το ποίημα καλά όλες εσείς» είναι δύο ενδεικτικά σχόλια στα social και μάλιστα από δύο γυναίκες.

