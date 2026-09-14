Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του MEGA

Η σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, καθώς καλά κρυμμένα μυστικά του παρελθόντος επιστρέφουν και φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με όσα προσπάθησαν να αφήσουν πίσω.

Στην ορεινή Κρήτη, ένας αναπάντεχος έρβτας έρχεται να ανατρέψει ισορροπίες που παρέμεναν ακλόνητες για χρόνια. Σχέσεις δοκιμάζονται στα άκρα και πληγές, που ο χρόνος έμοιαζε να έχει επουλώσει, ανοίγουν ξανά.

Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Η υπόθεση της σειράς

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας αψύς, εκρηκτικός αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος, εσωστρεφής και μετρημένος άνθρωπος, συνδέονται με μια βαθιά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα αλλάξουν οριστικά τη ζωή τους.

Μεγάλωσαν μαζί σαν αδέρφια. Πίστευαν πως τίποτα δεν θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσά τους. Μέχρι τη στιγμή που μια γυναίκα μπαίνει στη ζωή τους και ανατρέπει για πάντα τις ισορροπίες.

Το τραγούδι της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Το ομότιτλο τραγούδι της σειράς «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» αποτελεί μία ξεχωριστή δημιουργική σύμπραξη, καθώς τη μουσική υπογράφει ο Στέφανος Κορκολής, τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης και το ερμηνεύει ο Μανώλης Κονταρός.

Οι τρεις βασικοί ρόλοι της νέας σειράς του MEGA

Μανούσος Γρυλογιάννης (Βασίλης Μπισμπίκης)

Έντονος χαρακτήρας από μικρό παιδί, δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Ταυτόχρονα όμως, είναι δοτικός, γενναιόδωρος και μεγαλόψυχος, ικανός να θυσιαστεί για τους αγαπημένους του. Υπερασπίζεται το δίκαιο όλων, έτοιμος ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη, θα πέσει ακόμη και στη φωτιά για να τους σώσει. Είναι η προσωποποίηση της λεβεντιάς και της τιμιότητας κι όλοι όσοι τον γνωρίζουν, τον εκτιμούν και τον σέβονται. Άξιος άνθρωπος, έγινε επιτυχημένος τυροκόμος, με μια επιχείρηση ξακουστή σε όλη την Κρήτη. Την ίδια στιγμή όμως, η κτητικότητα και η ζήλεια του, γίνονται -κάθε φορά- αιτία για το άδοξο τέλος των προσωπικών σχέσεών του. Όλα αλλάζουν, όταν μπαίνει στη ζωή του η Μαρκέλλα, την οποία ερωτεύεται παράφορα.

Από τα γυρίσματα της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» | MEGA

Σήφης Σκαρφαλάκης (Αντώνης Μυριαγκός)

Είναι ο σταυραδερφός του Μανούσου, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί στο χωριό, τη Χρυσελιά, από μικρά παιδιά. Είναι εντελώς διαφορετικός χαρακτήρας από τον φίλο του, ήρεμος, μετρημένος, ρομαντικός, ντροπαλός κι εσωστρεφής. Ωστόσο, οι δυο τους αλληλοσυμπληρώνονται. Ανάμεσά τους υπάρχει μια βαθιά φιλία, ένας ισχυρός δεσμός και ένας αμοιβαίος σεβασμός. Είναι δάσκαλος, με μια έμφυτη κλίση που φάνηκε από τα παιδικά του χρόνια για τα γράμματα και τις τέχνες. Στέκεται πάντα δίπλα στον Μανούσο, τον οποίο προσπαθεί να ηρεμήσει και να του συμπαρασταθεί μετά από κάθε χαμένο του έρωτα. Όταν εμφανίζεται στη ζωή του η Μαρκέλλα, την ερωτεύεται βαθιά. Όμως, γρήγορα αντιλαμβάνεται ότι είναι και ο Μανούσος ερωτευμένος μαζί της και κάνει πίσω για χάρη του φίλου του. Ο έρωτάς του για τη Μαρκέλλα παραμένει κρυφός και σιγοκαίει.

Μαρκέλλα Ξηράκη (Μαριάννα Κιμούλη)

Είναι ένα ήρεμο, όμορφο κορίτσι, με μια έμφυτη αθωότητα και καθαρότητα στην ψυχή της. Σπούδασε κομμωτική και άφησε το χωριό της, το Τζουγκρί και την ασφάλεια της οικογένειάς της, για να δουλέψει σε ένα μεγάλο κομμωτήριο στην Αθήνα. Όταν το κομμωτήριο κλείνει, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, με όνειρα για τη ζωή της και το μέλλον της. Γυρίζοντας στην Κρήτη, είναι ακόμα ερωτευμένη με τον Μιχάλη, τον άνθρωπο με τον οποίο είχε δεσμό κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, αγνοώντας ότι δεν έχει αποκλειστική θέση στην καρδιά του. Στη ζωή της εμφανίζεται με αναπάντεχο τρόπο ο Μανούσος, ένας άντρας που ταυτόχρονα την έλκει και την τρομάζει. Τον Σήφη τον γνωρίζει πρώτα ως δάσκαλο της αδελφής της και στη συνέχεια ως αδελφικό φίλο του Μανούσου. Τον εκτιμά και γίνονται φίλοι, αγνοώντας τα αισθήματά του για εκείνη.

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Δύο Μαύρα Πουκάμισα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του MEGA

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης:

Νίκος Βερλέκης

Ελένη Γερασιμίδου

Μαρία - Νεφέλη Δούκα

Δημήτρης Καπετανάκος

Βαλέρια Κουρούπη

Δημήτρης Λιακόπουλος

Μιχάλης Μητρούσης

Δανάη Μιχαλάκη

Φωτεινή Ντεμίρη

Τάκης Σακελλαρίου

Μαρθίλια Σβάρνα

Αιμιλιανός Σταματάκης

Μαρίνα Ψάλτη

και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί:

Αλέξανδρος Μυλωνάς,

Φίλιππος Σοφιανός,

Κώστας Ζωγραφόπουλος,

Γεωργία Κουβαράκη,

Γιώργος Νούσης,

Μανώλης Γεραπετρίτης,

Αργύρης Γκαγκάνης,

Γεράσιμος Σοφιανός,

Στέλλα Ψαρουδάκη,

Άρης Αντωνόπουλος,

Φάνης Παυλόπουλος,

Νατάσα Παπαδάκη,

Νάσια Σπανού,

Γιάννης Ίτσιος,

Μαρία Ζαχαρή,

Νίκος Πολοζιάννης,

Σοφία Αγγελικοπούλου,

Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης,

Κατερίνα Νικολοπούλου,

Κορίνα Σακελλαροπούλου,

Αργύρης Αποστόλου,

Ναταλία Θανάσα,

Δημήτρης Τοπαλίδης,

Κώστας Ταταράκης,

Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κοκοτά

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Γνωρίστε τους υπόλοιπους χαρακτήρες της σειράς «Δύο Μαύρα Πουκάμισα»

Το περιβάλλον του Μανούσου (Βασίλης Μπισμπίκης)

Παυλής Γρυλογιάννης (Μιχάλης Αεράκης)

Είναι ο πατέρας του Μανούσου, κτηνοτρόφος και ιδιοκτήτης της ταβέρνας του χωριού. Εξαιρετικός χαρακτήρας, άνθρωπος με χιούμορ, ήπιος και καλοσυνάτος, γεμάτος θετική ενέργεια και διάθεση για προσφορά στον συνάνθρωπο. Είναι ένας αξιοσέβαστος στην τοπική κοινωνία άνθρωπος, που χαίρει μεγάλης εκτίμησης για τον χαρακτήρα, το ήθος και την αξιοσύνη του. Ζει με δυο μεγάλα μυστικά, τα οποία έχει ορκιστεί πως θα τα πάρει στον τάφο του. Τον Μανούσο τον αγαπάει σαν πραγματικό του γιο, δίνοντάς του όλον του τον εαυτό. Με τη Δέσπω έκαναν άλλο έναν γιο μετά από χρόνια, τον Γιαννιό.

Δέσπω Γρυλογιάννη (Μαρίνα Ψάλτη)

Είναι η μητέρα του Μανούσου, μαγείρισσα στην ταβέρνα τους στο χωριό. Μια όμορφη έξω της και μέσα της γυναίκα, με ηρεμία και γλυκύτητα, υποδειγματική σε όλα της, γεμάτη ευγενικά συναισθήματα και καλοσύνη. Είναι απίστευτα δεμένη με τον άντρα της, τον Παυλή, με τον οποίο τη δένει ένα τρομερό μυστικό που αφορά στον Μανούσο. Εξαιρετική μητέρα, έδωσε την ψυχή της στα δύο της παιδιά, τον Μανούσο και τον Γιαννιό. Τους μεγάλωσε και τους δύο με αρχές, αξίες και απεριόριστη αγάπη. Ανησυχεί όμως για τον Μανούσο, με το έντονο θυμικό και τις άδοξες σχέσεις του με τις γυναίκες. Η Μαρκέλλα κερδίζει αμέσως την καρδιά της και είναι σίγουρη πως ο Μανούσος θα είναι ευτυχισμένος στο πλάι της.

Γιαννιός Γρυλογιάννης (Δημήτρης Λιακόπουλος)

Είναι ο αδελφός του Μανούσου, ο μικρός γιος του Παυλή και της Δέσπως. Είναι ήρεμος και πάντα καλοδιάθετος. Τα πάει πολύ καλά με όλους, είναι κοινωνικός κι αγαπητός. Τον Μανούσο τον αγαπάει, τον σέβεται, τον θαυμάζει και τον έχει ως πρότυπο. Αγαπάει τον αθλητισμό κι ονειρεύεται μια καριέρα σ΄αυτόν τον τομέα. Ο καλύτερός του φίλος, με τον οποίο μεγάλωσαν μαζί από παιδιά, είναι ο Φίλιππος, ο μικρότερος αδερφός του Σήφη. Ο Γιαννιός δουλεύει ως γκαρσόνι στην ταβέρνα των γονιών του. Όταν του παρουσιάζεται η ευκαιρία να γίνει εκπαιδευτής θαλάσσιων σπορ σε beach bar των Χανίων, την αρπάζει από τα μαλλιά. Εκεί γνωρίζει ένα πλουσιοκόριτσο, την Κέλλυ, κόρη ιδιοκτήτη επτάστερου ξενοδοχείου. Ενώ στην αρχή την αντιπαθεί για την κακομαθημένη συμπεριφορά της, τελικά την ερωτεύεται.

Ιβάνα (Νατάσα Παπαδάκη)

Η Ιβάνα είναι ένα κορίτσι ήσυχο, γλυκό και βαθιά ανθεκτικό. Μέσα στις δυσκολίες που μεγάλωσε, δεν άφησε τη σκληρότητα της ζωής να μαυρίσει την ψυχή της. Γεννημένη στη Βουλγαρία, ήρθε με τη μητέρα της στην Ελλάδα, παιδί ακόμα, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Η Ιβάνα κουβαλάει μια λεπτή μελαγχολία, σαν γυναίκα που έμαθε από μικρή να παλεύει και να στέκεται όρθια, αλλά μέσα της κρύβεται μια απίστευτη εσωτερική δύναμη. Όταν το ξενοδοχείο όπου εργαζόταν η μητέρα της έκλεισε, οι δυο γυναίκες βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες με τη φτώχεια. Έτσι, η Ιβάνα αναγκάστηκε να δουλέψει ως γκαρσόνα σε μπαρ, γνωρίζοντας από νωρίς τι σημαίνει αγώνας και επιβίωση. Εκεί μπήκε στη ζωή της ο Μανούσος, ο οποίος διέκρινε πίσω από τη σιωπηλή της ευγένεια ένα παιδί πληγωμένο, με καθαρή ψυχή. Όταν άνοιξε το τυροκομείο, πήρε την Ιβάνα κοντά του και από τότε η κοπέλα αυτή έγινε δικός του άνθρωπος.

Το περιβάλλον του Σήφη (Αντώνης Μυριαγκός)

Λευτέρης Σκαρφαλάκης (Νίκος Βερλέκης)

Είναι ο πατέρας του Σήφη και του Φίλιππου, ξυλουργός και λυράρης από παράδοση, μια και ήταν λυράρης κι ο πατέρας του. Παραδοσιακός κρητικός, λεβέντης, περήφανος για τους γιους του. Ήσυχος άνθρωπος, με αρχές και κώδικα τιμής στη ζωή του, δεν έχει πειράξει ποτέ ούτε κουνούπι. Παντρεύτηκε μικρός μια κοπέλα από ένα διπλανό χωριό, τη Χρυσούλα. Παρότι ήταν ένας πιστός κι αφοσιωμένος σύζυγος, κάποτε υπέκυψε στον πειρασμό κι ερωτεύτηκε παράφορα μια κατά πολύ μικρότερή του κοπέλα. Έκανε δεσμό μαζί της και ζούσε για κάποια χρόνια διπλή ζωή, παραβαίνοντας όλους τους κανόνες της τιμιότητας και τις ηθικές αρχές του. Χώρισε όμως μαζί της όταν αρρώστησε η γυναίκα του, συντετριμμένος και βυθισμένος στις ενοχές. Δίπλα του στέκονται πάντα οι δύο γιοι του, ο Σήφης κι ο Φίλιππος, που ποτέ δεν έμαθαν για την εξωσυζυγική του σχέση. Ο Λευτέρης και ο Παυλής είναι φίλοι από μικροί και οι δύο οικογένειες – Γρυλογιάννηδες και Σκαρφαλάκηδες – είναι ενωμένες με ισχυρό δεσμό.

Φίλιππος Σκαρφαλάκης (Αιμιλιανός Σταματάκης)

Ο Φίλιππος είναι ο μικρότερος αδελφός του Σήφη, ένα παιδί που μεγάλωσε απότομα μετά τον χαμό της μητέρας τους, βρίσκοντας στήριγμα, αλλά και όρια στον αδελφό του. Ο Φίλιππος έμαθε να ζει προστατευμένος από τον Σήφη, αλλά μέσα του καίει μια έντονη ανάγκη, να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνος του. Είναι αισιόδοξος και καλοπροαίρετος. Έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, τον Λευτέρη, την αγάπη για τη μουσική και το ταλέντο του σ’ αυτήν και θέλει να γίνει ξακουστός τραγουδιστής και λυράρης. Παράλληλα, όμως, ονειρεύεται να ανοίξει τη δική του καφετέρια, κάτι σαν καφωδείο, έναν χώρο γεμάτο ζωή, μουσική και ανθρώπους, που θα ενώσει το παλιό με το καινούργιο. Ο Φίλιππος δεν αντέχει τη στασιμότητα και αρνείται να δεχτεί ότι το μέλλον του είναι προδιαγεγραμμένο. Αυτή του η ανάγκη τον οδηγεί να πάρει ρίσκα, πολλές φορές χωρίς να βλέπει καθαρά τους κινδύνους. Εμπιστεύεται τους ανθρώπους και η καλοπροαίρετη διάθεσή του δεν τον αφήνει να δει τα προειδοποιητικά σημάδια που του δίνουν. Έτσι μπλέκεται με τον Μάρκο, έναν άνθρωπο που του υπόσχεται εύκολες λύσεις και γρήγορη επιτυχία, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι στην πραγματικότητα τον εκμεταλλεύεται. Ο Φίλιππος θα έρθει κοντά με την Κλειώ.

Μαρία Περράκη (Βαλέρια Κουρούπη)

Η Μαρία είναι μια όμορφη και γλυκιά γυναίκα, νοσηλεύτρια στο επάγγελμα και ιδιαίτερα περιποιητική από τη φύση της. Διαθέτει μια υπέροχη φωνή και το όνειρό της ήταν να γίνει τραγουδίστρια, αλλά αντιμετωπίζοντας έντονες αντιδράσεις από την οικογένειά της, το έβαλε στην άκρη. Η Μαρία κρύβει ένα μυστικό από το παρελθόν που την πλήγωσε βαθιά. Για να ξεχάσει έναν έρωτα που έληξε άδοξα, μετακομίζει στο Ηράκλειο. Στην πορεία, γνωρίζει τον καπετάνιο Μανώλη Μαλεφάκη, που την έκανε να νιώσει σιγουριά και σταθερότητα και της πρόσφερε μια άνετη ζωή. Τον παντρεύτηκε και συμβιβάστηκε σε μια σχέση χωρίς πάθος. Κυνήγησε το όνειρό της, το τραγούδι, με το οποίο ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο της, κάνοντας live σε μουσικές σκηνές του Ηρακλείου και αργότερα των Χανίων, στα οποία επιστρέφει. Εκεί, σε ένα παιχνίδι της μοίρας, γνωρίζει τον Σήφη, αγνοώντας τη σύνδεση που έχει με τον παρελθόν της.

Το περιβάλλον της Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη)

Μαρουσώ Ξηράκη (Φωτεινή Ντεμίρη)

Είναι η μητέρα της Μαρκέλλας, μια γυναίκα που την αφορά πολύ το κοινωνικό στάτους. Στάθηκε καλή σύζυγος και μητέρα, αλλά πάντα με απαιτήσεις και εμμονή στην επιβολή των «θέλω» της στην οικογένεια της. Ο χαρακτήρας της είναι εκ διαμέτρου αντίθετος μ’ αυτόν της Μαρκέλλας και οι δυο τους δεν μπορούν να συνεννοηθούν εύκολα, με αποτέλεσμα η Μαρκέλλα να της κρύβει πράγματα, τα οποία εκμυστηρεύεται στον πατέρα της. Η «ομερτά» μεταξύ πατέρα – κόρης, ενοχλεί ιδιαίτερα την Μαρουσώ. Ονειρεύεται για τη Μαρκέλλα έναν καλό γάμο, με κάποιον άντρα επιφανή και καταξιωμένο. Από την αρχή, σχηματίζει πολύ καλή γνώμη για τον Σήφη, τον μορφωμένο και διακεκριμένο κοινωνικά δάσκαλο της Αννούλας και προσπαθεί να σπρώξει τη Μαρκέλλα σε μια σχέση μαζί του. Έξυπνη καθώς είναι, διακρίνει τον έρωτα του Σήφη προς την κόρη της και κάνει ό,τι μπορεί για να την πείσει να του δώσει σημασία, χωρίς επιτυχία, όμως, αφού η Μαρκέλλα ερωτεύεται τον Μανούσο.

Κωνσταντής Ξηράκης (Τάκης Σακελλαρίου)

Είναι ο πατέρας της Μαρκέλλας. Η ήρεμη δύναμη της οικογένειας, άνθρωπος χαμηλών τόνων, που αποφεύγει τις εντάσεις αλλά ξέρει και πότε να βάλει φρένο. Είναι πράος και ήσυχος άνθρωπος, το ακριβώς αντίθετο από την Μαρουσώ, που - παρά τις διαφορές τους - αγαπιούνται και είναι και οι δύο αφοσιωμένοι στο γάμο και στην οικογένειά τους. Ήταν αγρότης όταν γνώρισε τη Μαρουσώ αλλά με τα χρόνια κατάφερε να μετατρέψει ένα μικρό ελαιοτριβείο σε σύγχρονο ελαιουργείο. Αγαπά βαθιά τις δυο του κόρες. Τη Μαρκέλλα τη νιώθει περισσότερο απ’ όσο αφήνει να φανεί. Σε αντίθεση με τη Μαρουσώ, δεν προσπαθεί να την ελέγξει, είναι διακριτικός μαζί της και πάντα περιμένει να του ανοιχτεί μόνη της. Ο Κωνσταντής στέκεται συχνά ανάμεσα στη γυναίκα και στις κόρες του σαν γέφυρα, προσπαθώντας να κρατήσει το σπίτι ενωμένο. Είναι ένας άντρας παλιάς κοπής, με ρίζες στον τόπο του και στην οικογένεια.

Αννούλα Ξηράκη (Ναυσικά Κοκοτά)

Η Αννούλα είναι η μικρή κόρη της οικογένειας Ξηράκη και η χαρά του σπιτιού. Είναι 12 χρονών και -έχοντας μεγάλη διαφορά ηλικίας από τη Μαρκέλλα- μεγάλωσε σχεδόν σαν μοναχοπαίδι. Η Αννούλα έχει μια αθωότητα και μια σπιρτάδα που φωτίζει τους γύρω της. Γλυκό παιδί, χαριτωμένο και αυθόρμητο, λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, χωρίς να καταλαβαίνει πως πολλές φορές φέρνει τους μεγάλους σε δύσκολη θέση. Έχει αδυναμία στη μητέρα της, που μοιάζουν σαν χαρακτήρες και λατρεύει τον Σήφη, τον δάσκαλό της, τον οποίο βλέπει σχεδόν σαν ήρωα.

Κλειώ Καπετανάκη (Δανάη Μιχαλάκη)

Είναι η επιστήθια φίλη της Μαρκέλλας, η κολλητή της από το δημοτικό μαζί με την Ελπίδα. Είναι μανικιουρίστα και της αρέσει η χαλαρή ζωή και οι διασκεδάσεις δίχως δεσμεύσεις. Εξωστρεφής και άνετη, δεν μπαίνει σε καλούπια και δεν κάνει συμβιβασμούς. Βαριέται εύκολα και οι σχέσεις της δεν κρατάνε πολύ, μέχρι που γνωρίζει τον Φίλιππο. Είναι πολύ πιστή στις φίλες της, την Μαρκέλλα και την Ελπίδα και δίνει τα πάντα γι’ αυτές. Δεν θα διστάσει να τσακωθεί για χάρη τους και να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν την κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται.

Το περιβάλλον του Νικήτα (Δημήτρης Καπετανάκος)

Νικήτας Παυλάκης (Δημήτρης Καπετανάκος)

Είναι ο τρίτος της παρέας του Μανούσου και του Σήφη, με τους οποίους μεγάλωσε μαζί και τους ενώνει μια ισχυρή φιλία. Είναι δικηγόρος, όπως ήταν και ο πατέρας του, που τον έχασε νωρίς. Είναι ζεστός άνθρωπος και στενά συνδεδεμένος με τους φίλους του. Επεμβαίνει και ξεμπλέκει αρκετές φορές τον Μανούσο από προβλήματα με καυγάδες και πολλές φορές γίνεται εξομολογητής του Σήφη. Ο Νικήτας είναι επικοινωνιακός, διακρίνεται για την ικανότητά του να επιχειρηματολογεί και να πείθει τους άλλους. Είναι το μοναχοπαίδι της μητέρας του, που είναι αγκιστρωμένη πάνω του. Ζει μαζί της και της έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Κάπου βολεύεται με τη φροντίδα της και πολλές φορές κάνει τα στραβά μάτια όταν εκείνη γίνεται χειριστική, για να μην ταράξει τα νερά και να μη χάσει την ησυχία του. Έχει σχέση με την Ελπίδα, φίλη της Μαρκέλλας. Είναι βαθιά ερωτευμένος μαζί της και πατάει πόδι για να μην την χάσει.

Σοφία Παυλάκη (Ελένη Γερασιμίδου)

Η χήρα μητέρα του Νικήτα. Είναι μια γυναίκα που έμαθε να ζει μέσα από το μοναχογιό της. Έχασε τον άντρα της νωρίς και από τότε ο Νικήτας έγινε το κέντρο του κόσμου της, η παρηγοριά κι η ασφάλειά της, αλλά και το πεδίο ελέγχου της. Τον μεγάλωσε μόνη, με κόπο και αυταπάρνηση και αυτή η θυσία έχει γίνει το μεγαλύτερο «όπλο» της: Ένα αόρατο χρέος που ο Νικήτας δεν παύει ποτέ να αισθάνεται. Άλλωστε, αυτή τον σπούδασε δικηγόρο, για να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του. Η Σοφία δεν είναι απλώς προστατευτική, είναι απόλυτα ελεγκτική. Χρησιμοποιεί το συναίσθημα, το παράπονο και την ενοχή, για να φέρνει τα πράγματα εκεί που θέλει. Η αγάπη της για τον Νικήτα είναι ειλικρινής, αλλά πνιγηρή. Και όσο εκείνος προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί, τόσο εκείνη σφίγγει τον κλοιό, με περισσότερη φροντίδα και δημιουργία ενοχών. Στα μάτια της, καμία γυναίκα δεν είναι αρκετά καλή για τον κανακάρη της.

Ελπίδα Μαραθάκη (Μαρθίλια Σβάρνα)

Είναι μία από τις φίλες της Μαρκέλλας, η σοβαρή της παρέας και πάντα η φωνή της λογικής. Έχει εξειδίκευση στο θεραπευτικό μασάζ και είναι πολύ καλή στη δουλειά της. Παρότι έχει φύγει από τα είκοσι της χρόνια από το χωριό και ζει στα Χανιά, διατηρεί τις παραδοσιακές αξίες της και τα όνειρά της δεν είναι επαγγελματικά, δεν κυνηγάει την καριέρα, αλλά τον γάμο και την οικογένεια. Αγαπά τον Νικήτα και θέλει να έχει καλή σχέση με τη μητέρα του, παρά τα εμπόδια που τους βάζει.

Οι σκοτεινοί χαρακτήρες

Καπετάνιος Μανώλης Μαλεφάκης (Φίλιππος Σοφιανός)

Είναι ένας σκληρός άντρας της θάλασσας, καπετάνιος φορτηγών πλοίων, που κουβαλά πάνω του το βάρος σκοτεινών μυστικών δεκαετιών. Άντρας επιβλητικός, ψύχραιμος και υπολογιστικός, έμαθε από νωρίς να επιβιώνει σ’ έναν κόσμο παράνομων δοσοληψιών, εξουσίας και φόβου. Είναι ένας άνθρωπος επικίνδυνος, που δεν διστάζει να χειριστεί, να εκβιάσει ή και να καταστρέψει όποιον σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, διατηρούσε μυστική εμπλοκή σε διακίνηση όπλων, χρησιμοποιώντας το πλοίο του για να μεταφέρει παράνομα φορτία μαζί με προϊόντα από την Κρήτη. Στην προσωπική του ζωή, ο Μαλεφάκης είναι παντρεμένος με τη Μαρία. Η αγάπη του γι’ αυτήν μετατρέπεται εύκολα σε εμμονή. Η ανάγκη του για κυριαρχία και ο πληγωμένος εγωισμός του, όταν ανακαλύψει πως η Μαρία δεν του είναι πιστή, τον οδηγούν σε σκοτεινές ενέργειες.

Μάρκος Φραγκάκης (Γιάννης Ίτσιος)

Ο Μάρκος είναι ένας άνθρωπος φιλόδοξος, χειριστικός και βαθιά τοξικός. Από τους τύπους που χαμογελούν μπροστά σου, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζουν πώς θα σε ρίξουν. Έξυπνος, κοινωνικός, ξέρει να γίνεται εύκολα συμπαθής και να κάνει τους άλλους να τον εμπιστεύονται, όμως πίσω από τη γοητευτική βιτρίνα κρύβεται ένας αδίστακτος και επικίνδυνος χαρακτήρας. Ο Μάρκος κουβαλά βαρύ ποινικό παρελθόν και το όνομά του είναι γνωστό στις αρχές για μικροαπάτες, παράνομες δοσοληψίες και ύποπτες υποθέσεις. Δεν διστάζει να εξαπατήσει, να εκβιάσει ή να στήσει πλεκτάνες, αρκεί να πετύχει τον σκοπό του ή να καταστρέψει όποιον θεωρεί αντίπαλο. Ετοιμάζεται να ανοίξει καφωδείο με τον Φίλιππο, όταν όμως ο τελευταίος αποφασίζει να το ανοίξει μόνος του, ο Μάρκος προσβάλλεται προσωπικά και αναζητά τρόπους να τον καταστρέψει.

Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» | MEGA

Εκείνοι που από θύματα γίνονται θύτες

Αντώνης Χατζής (Άρης Αντωνόπουλος)

Ο Αντώνης εμφανίζεται από το ένοχο παρελθόν του Μιχάλη να αναστατώσει τη ζωή του ίδιου και του πατέρα του. Ένα ένοχο μυστικό από τότε που ο Μιχάλης ήταν 17 ετών, επηρέασε δραματικά την οικογένεια του Αντώνη. Αν και ο Άρης διευθέτησε τότε την κατάσταση με τον δικό του οικείο τρόπο, το χρήμα και όλοι θεωρούσαν το γεγονός ξεχασμένο, ο Αντώνης εμφανίζεται αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση, έχοντας στο μυαλό του ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για εκβιασμούς στη ζάπλουτη οικογένεια.

Ρίτα Αντωνίου (Στέλλα Ψαρουδάκη)

Είναι μια νέα κοπέλα, εύθραυστη, παρορμητική και παγιδευμένη μέσα στους ίδιους της τους δαίμονες. Με μια ομορφιά σχεδόν παιδική, που εύκολα ξεγελά τους άλλους, η Ρίτα κρύβει την ψυχική καταιγίδα που ενίοτε ξεσπά μέσα της. Πίσω από το γοητευτικό της πρόσωπο και τη γλυκιά πρώτη εικόνα, υπάρχει μια συναισθηματικά ασταθής κοπέλα που οδηγείται σε ακραίες συμπεριφορές. Όταν βιώνει την απόρριψη από τον Μιχάλη, είναι αποφασισμένη να τον εκδικηθεί.

Εκείνοι που έχουν φιλοδοξίες αλλά όχι όρια

Άρης Λοΐζος (Θάνος Καληώρας)

Ο Άρης είναι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει σε τίποτα, εκτός από τη δύναμη και την εξουσία. Αυτοδημιούργητος, έχει φτιάξει μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες και έχει μάθει να κινείται σε έναν κόσμο όπου οι κανόνες είναι διακοσμητικοί και οι άνθρωποι αναλώσιμοι. Η ζωή του είναι η δουλειά του. Με τον Μιχάλη έχει μια σχέση απαιτητική και σκληρή. Τον θεωρεί διάδοχο, αλλά όχι ισάξιο, τουλάχιστον ακόμη. Τον πιέζει, τον δοκιμάζει, τον σκληραίνει. Δεν τον επιβραβεύει εύκολα. Για τον Άρη, η αγάπη δεν εκφράζεται, μεταφράζεται σε απαιτήσεις. Ο σχεδιαζόμενος γάμος του Μιχάλη με τη Μυρτώ Καραντάνη είναι για εκείνον μια καθαρά στρατηγική κίνηση, γιατί ο μεγιστάνας των τσιμέντων Καραντάνης θα κάνει συμμαχία μαζί του και θα γίνουν οι δυνατότεροι στην αγορά.

Μιχάλης Λοΐζος (Γεράσιμος Σοφιανός)

Ο Μιχάλης είναι η πρώτη ουσιαστική σχέση της Μαρκέλλας. Γνωρίστηκαν στην Αθήνα όταν εκείνη ήρθε για να δουλέψει σε ένα μεγάλο κομμωτήριο. Είναι αρχιτέκτονας στην πανίσχυρη κατασκευαστική εταιρεία του πατέρα του, ένα βήμα πριν την αναλάβει ο ίδιος. Μεγάλωσε μέσα στην εξουσία, το χρήμα και τη βεβαιότητα ότι ο κόσμος τού ανήκει. Είναι έξυπνος, γοητευτικός, με αυτοπεποίθηση που αγγίζει τα όρια της αλαζονείας. Ξέρει ακριβώς τι να πει και πότε, πώς να σε κοιτάξει, πώς να σε κάνει να νιώσεις ξεχωριστός, μέχρι να σε βαρεθεί, γιατί βαριέται εύκολα και δεν επενδύει συναισθηματικά. Η σχέση του με τη Μαρκέλλα αποδεικνύει αυτό ακριβώς.

Κορίτσια που τα βρήκαν όλα έτοιμα

Μυρτώ Καραντάνη (Νάσια Σπανού)

Η Μυρτώ ανήκει σε έναν κόσμο, όπου τα πάντα είναι λυμένα. Κόρη ισχυρού βιομηχάνου, μεγάλωσε μέσα σε άνεση, κύρος και ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο: Καλοί τρόποι, σωστές παρέες, κατάλληλες επιλογές. Ασχολείται με το τένις, την κοινωνική ζωή και τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν το όνομά της. Είναι από εκείνες τις γυναίκες, που έχουν μάθει να κινούνται σωστά σε έναν κόσμο υψηλών απαιτήσεων, χωρίς να έχουν κάτσει ποτέ να σκεφτούν, αν αυτός ο κόσμος τις εκφράζει πραγματικά. Με τον Μιχάλη υπάρχει μια λογική συμβατότητα, που μοιάζει με έλξη. Της αρέσει, τον θαυμάζει. Αναγνωρίζει τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή του. Είναι ο ιδανικός σύζυγος, για εκείνη.

Κέλλυ Μαρκάκη (Μαρία Νεφέλη Δούκα)

Κόρη ενός πλούσιου ξενοδόχου κι επιχειρηματία, η Κέλλυ είναι ένα κακομαθημένο κορίτσι, που έμαθε στη ζωή του να έχει ό,τι ζητήσει. Ως αδυναμία του πατέρα της, δεν άκουσε ποτέ «όχι» από εκείνον κι έτσι δεν δέχεται να της αρνούνται αυτό που θέλει. Έχει διαρκώς απαιτήσεις και θεωρεί ότι τα πάντα της οφείλονται. Δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αισθήματα των άλλων. Νιώθει πως ο κόσμος περιστρέφεται γύρω της. Τελειώνοντας το σχολείο, πέρασε στο Πολυτεχνείο στα Χανιά. Συχνάζοντας με την παρέα της στο beach bar, γνωρίζει τον Γιαννιό, που της τραβάει την προσοχή. Εκείνος στην αρχή την αντιπαθεί και αντιστέκεται στην πολιορκία της, πράγμα που την κεντρίζει περισσότερο και κάνει σκοπό της ζωής της να τον κατακτήσει. Τελικά τα καταφέρνει και τον ρίχνει στα δίχτυα της.

Εκείνοι που κρατούν τους πάντες ενωμένους

Μάνθος Χαλκιαδάκης (Μιχάλης Μητρούσης)

Είναι ο διοικητής της αστυνομίας των Χανίων, φίλος του Παυλή από τα παιδικά τους χρόνια και νονός του Μανούσου. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μανούσο, ως πνευματικός πατέρας του, τον βοηθάει όσο και όπου μπορεί, τον συμβουλεύει, είναι πάντα δίπλα του στα δύσκολα. Ο Μάνθος είναι ένας καλός και δίκαιος άνθρωπος, διακρίνεται για το υψηλό του φρόνημα, την ακεραιότητα, την τιμιότητά του και την προσήλωσή του στο καθήκον. Διαχειρίζεται τις κρίσιμες καταστάσεις με ψυχραιμία, θάρρος και αποτελεσματικότητα. Η τοπική κοινωνία τον εκτιμά και τον σέβεται, αφού αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια και την προστασία όλων. Δεν παντρεύτηκε ποτέ. Διαχειρίζεται τη μοναξιά του, όντας συνδεδεμένος με τους ανθρώπους του στενού του κύκλου και είναι ενεργό μέλος της οικογένειας του Παυλή, σαν σύντεκνός του.

Παπά Φώτης (Κώστας Ζωγραφόπουλος)

Είναι ο παπάς του χωριού Χρυσελιά, ένας ήρεμος, τρυφερός, γλυκομίλητος και χαμογελαστός άνθρωπος, που μεταδίδει μια αύρα αγάπης και συμπόνιας στο ποίμνιό του. Οι χωριανοί τον σέβονται, τον εμπιστεύονται, του εξομολογούνται. Κι εκείνος λειτουργεί πάντα για το καλό τους, προσφέροντάς τους παρηγοριά. Ακούει τις ανάγκες τους και δεν τους κρίνει ποτέ αυστηρά. Γνωρίζει τα μυστικά όλων και τα κρατάει καλά κρυμμένα. Ο παπά Φώτης μεγάλωσε στο χωριό μαζί με τον Παυλή και τον Λευτέρη και τους ενώνει μια βαθιά φιλία.

Όθωνας Βιστουλάκης (Μανώλης Γεραπετρίτης)

Είναι ιδιοκτήτης ταβέρνας στα Χανιά. Έξω καρδιά, λέει μαντινάδες, ανέκδοτα, τραγουδάει και χορεύει, είναι η χαρά της ζωής.

Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». | MEGA

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.