«Τιμή μου»: Υποκλίθηκε ο Βασίλης Χιώτης αποχαιρετώντας τη Σία Κοσιώνη

Ο Βασίλης Χιώτης σηκώθηκε να σφίξει το χέρι της anchorwoman του ΣΚΑΪ Σίας Κοσιώνη αποχαιρετώντας τη στο τελευταίο της δελτίο στον σταθμό.

Μετά την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ του, η Σία Κοσιώνη τον ευχαρίστησε και εκείνος σηκώθηκε από τη θέση του κάνοντας μια ελαφριά υπόκλιση μπροστά της καθώς της έσφιγγε το χέρι.

«Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», είπε ο δημοσιογράφος με την παρουσιάστρια να χαμογελά και να ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση στον σκηνοθέτη που χρειάστηκε να κάνει διαφορετικό πλάνο λόγο του χαιρετισμού.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη λήξη της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη

Με μια επίσημη ανακοίνωση, το κανάλι του Φαλήρου αποχαιρέτησε νωρίτερα την Παρασκευή (8/5 και επίσημα τη δημοσιογράφο που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με την ενημερωτική ταυτότητα του σταθμού, έχοντας διαγράψει μια πορεία 20 ετών στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.

Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε:



«Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».