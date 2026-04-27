Εδραιώνει τη θέση του στην prime time το YFSF: Πέταξε μακριά από τους απέναντι σε τηλεθέαση

Το Your Face Sounds Familiar ήρθε για να μείνει καρφωμένο στις επιλογές των τηλεθεατών τα βράδια της Κυριακής. Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης.

Λία Παππά
Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στις 19/4 που άγγιξε την κορυφή με 21,9% στο σύνολο κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 9,5 μονάδες, και σημείωσε στο δυναμικό κοινό 18-54 σημειώνοντας 20,5%, ήρθε το δεύτερο live του σόου για να εδραιώσει τη θέση του.

Με τον λαμπερό Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση και τέσσερις κριτές με άποψη: Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένα Μόρφη και Ρένο Χαραλαμπίδη το 2ο live του YFSF στις 26/4 άφησε ξανά μακριά τους «απέναντι» και σύμφωνα με τις μετρήσεις που αφορούν τη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων κατάφερε να συγκεντρώσει το 21,5% στο δυναμικό κοινό και 22,1% στο γενικό σύνολο.

Αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Δυναμικό Κοινό

  • YFSF – 21,5%

  • 1% Club – 9,5%

  • Survivor – 8,2%

  • Το Τελευταίο Νησί – 3,1%

  • Ψυχαγωγία Κυριακάτικα – 1,9%

Γενικό σύνολο

  • YFSF – 22,1%

  • Survivor – 11,3%

  • 1% Club – 9,8%

  • Το Τελευταίο Νησί – 4,7%

  • Ψυχαγωγία Κυριακάτικα – 2,7%

