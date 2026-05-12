Survivor: Ο παίκτης υπέστη μερικό ακρωτηριασμό και έχει χάσει πολύ αίμα - Τι λέει η μητέρα του

Η μητέρα του 22χρονου παίκτη του Survivor που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με άλλον έναν συμπαίκτη του μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα και έδωσε περισσότερες πληροφορίες γύρω από την κατάσταση της υγείας του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας, ο νεαρός παίκτης χτυπήθηκε από διερχόμενο τουριστικό σκάφος με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ στο δεξί του πόδι χτυπήθηκε στον αστράγαλο και θα χρειαστούν πολλά χειρουργεία μέχρι να επανέλθει.

Ο παίκτης μεταφέρθηκε μεν αμέσως στο νοσοκομείο, όμως, το θέμα είναι ότι έχασε πολύ αίμα λόγω του τραυματισμού του, γι' αυτό τον λόγο τα πρώτα δύο 24ωρα είναι κρίσιμα.

Ο Γιώργος Λιάγκας διευκρίνισε ότι οι δύο παίκτες κινούνταν εντός των επιτρεπτών ορίων και ότι όσα έχουν ακουστεί πως οι γονείς του παίκτη είναι ήδη στον Άγιο Δομίνικο δεν ισχύουν και πως βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα και θα ταξιδέψουν αύριο το πρωί.

«Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία.

Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι.

Αύριο θα είμαστε στο πλευρό του, οι γιατροί μας είπαν ότι τα πρώτα δύο 24ωρα είναι κρίσιμα», δήλωσε η μητέρα του 22χρονου παίκτη στον Γιώργο Λιάγκα και το Πρωινό.

Survivor: «Το ότι έζησε είναι θαύμα» είπε ο πατέρα του παίκτη

Στο Buongiorno μίλησε ο πατέρας του νεαρού παίκτη, ο οποίος ανέφερε ότι «η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το πρώτο 24ωρο... Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο.

Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα.

Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε και άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Ο πατέρας του παίκτη είπε ακόμα στο Buongiorno πως κάποια συγγενικά πρόσωπα πρόκειται να μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο.