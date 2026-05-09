Η Νταντά: Πώς είναι σήμερα η «Μις Φάιν» Φραν Ντρέσερ και γιατί δεν θα έπαιζε σε reboot της σειράς

Πρόκειται για ένα από τα πιο αγαπημένα sitcoms των '90s με την πρωταγωνίστρια Φραν Ντρέσερ, υποδυόμενη την «Νταντά» Μις Φάιν, να κερδίζει την καρδιά εκατομμυρίων τηλεθεατών σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η σειρά The Nanny προβλήθηκε για έξι σεζόν από το 1993 έως το 1999 και παίχτηκε με επιτυχία και στην Ελλάδα αρχικά από το Mega και αργότερα από το Μακεδονία TV με τον τίτλο «Νταντά Αμέσου Δράσεως».

Το 2003 είδαμε στο Mega και την ελληνική εκδοχή της σειράς με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Λεκάκη στον ρόλο της νταντάς, η οποία προβλήθηκε για δύο συνεχόμενες σεζόν.

Πέντε χρόνια νωρίτερα, το 1998, είχαμε δει στον ΑΝΤ1 άλλη μία σειρά εμπνευσμένη από την Νταντά με τίτλο «Νταντά για όλες τις δουλειές» και πρωταγωνίστρια τη Μαριάννα Τουμασάτου που επίσης είχε κάνει για μία σεζόν την τηλεθέαση κάθε εβδομάδα να χτυπάει «κόκκινο».

Το σίγουρο είναι ότι η περσόνα που δημιούργησε η Φραν Ντρέσερ με το μοναδικό στυλ της - μίνι φορέματα, μαλλί αφάνα και μια χαρακτηριστική φωνή που την καταλάβαινες ακόμα και με κλειστά μάτια - είναι από τις πιο αγαπημένες ηρωίδες της μικρής οθόνης.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η σήμερα 68χρονη ηθοποιός, την οποία φέτος είδαμε να υποδύεται τη μητέρα του Τιμοτέ Σαλαμέ στην ταινία Marty Supreme, έχει κληθεί να απαντήσει εάν θα έπαιζε ξανά την νταντά σε πιθανό reboot της σειράς.

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η ίδια και ο τότε σύζυγός της, Πίτερ Μαρκ Τζέικμπσον, ήταν οι δημιουργοί και παραγωγοί της σειράς. Και μπορεί 27 χρόνια μετά το φινάλε της «Νταντάς» η Φραν Ντρέσερ να είναι εξίσου γοητευτική με τα χρόνια που πρωταγωνιστούσε στο κλασικό sitcom, όμως, η ίδια έχει δηλώσει πως δεν θα ήθελε να ξαναπαίξει την νταντά σε reboot αφού ο τίτλος θα έπρεπε να αλλάξει από «Nanny» σε «Granny», όπως έχει πει χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, θα ήθελε να επιστρέψει η σειρά με εντελώς νέο καστ αφού πιστεύει πως έχει λείψει στο τηλεοπτικό κοινό «μια αφιλτράριστη κωμωδία για ανθρώπους που είναι 100% ο εαυτός τους όπως ήταν η Φραν. Νιώθω ότι θα τα πήγαινε πολύ καλά. Ένα reboot της Νταντάς θα είχε νόημα να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Οπότε αυτό που έχει να κάνει κάποιος είναι να αποφασίσει ποια θα ήταν η ιστορία που θα έλεγε. Θα πρέπει να γίνει σωστά».

Τα παραπάνω είχε δηλώσει πριν από μερικούς μήνες σε εκδήλωση στο Hollywood Museum στο Λος Άντζελες η Φραν Ντρέσερ, η οποία εδώ και πολλά χρόνια είχε οραματιστεί και μια μιούζικαλ εκδοχή της Νταντάς για το Broadway δουλεύοντας σε αυτή ήδη από το 2020.

Ωστόσο, αν και το project είχε δρομολογηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις της, μετά τον θάνατο ενός από τους βασικούς συντελεστές, η μοίρα του αγνοείται.

Πάντως, κατά καιρούς η Φραν Ντρέσερ ανεβάζει στα social media κοινές φωτογραφίες με μέλη του καστ της σειράς με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη selfie με τον συμπρωταγωνιστή της, Τσαρλς Σόνεσι (Charles Shaughnessy) που ανέβασε πριν από περίπου έναν μήνα και μπορείτε να δείτε ακριβώς από πάνω.