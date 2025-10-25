Εκτός ΑΝΤ1 ο Αντώνης Παπαδάκης, προετοιμάζεται για επιστροφή ο Γιώργος Παπαδάκης 

Ένας από τους παλαιότερους συνεργάτες του «Καλημέρα Ελλάδα» αποχώρησε από τον ΑΝΤ1. Πρόκειται για τον Αντώνη Παπαδάκη ανιψιό του Γιώργου Παπαδάκη ο οποίος το προηγούμενο καλοκαίρι μετά την αποχώρηση του «Πατριάρχη» της πρωινής ζώνης είχε μετακινηθεί στο desk του δελτίου ειδήσεων.

Ο δημοσιογράφος υπέβαλε την παραίτηση του και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου αποχαιρέτησε τους συνεργάτες του στην αίθουσα σύνταξης του δελτίου ειδήσεων. Η αποχώρησή του πάντως δεν σχετίζεται με το «Καλημέρα Ελλάδα» ούτε με τις κυοφορούμενες αλλαγές το επόμενο χρονικό διάστημα στην εκπομπή. Στον ενημερωτικό τομέα του καναλιού του Αμαρουσίου έχει ξεκινήσει μια ευρύτερη αναδιάταξη που θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Αντίθετα, ο Γιώργος Παπαδάκης προετοιμάζει την τηλεοπτική του επιστροφή με μια σειρά αφιερωματικών συνεντεύξεων που θα προβληθούν αρχικά μέσω του «ΑΝΤ1 +». Ο «Πατριάρχης» της πρωινής ζώνης παρά τις φήμες δεν σκοπεύει στο άμεσο ή στο απώτερο μέλλον να έχει την παραμικρή άμεση ή έμμεση εμπλοκή με την πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1.