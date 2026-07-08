Εκτός εαυτού η Ανθή Βούλγαρη: «Επειδή ταράζεστε κύριε Ξανθόπουλε δεν θα υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας»

Ερωτήματα ως προς τα εσωτερικά προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στον βουλευτή Θεόφιλο Ξανθόπουλο με αφορμή και το αίτημα Πολάκη για παραίτηση Φάμελλου, αλλά και την πλάτη του Τσίπρα στην πολιτική στήριξη από το κόμμα.

«Πήραμε μία απόφαση να ενισχύσουμε την τάση που πάει να δημιουργηθεί, ότι πρέπει να μην πάμε αντιπαραθετικά σε αυτό. Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα...», ξεκίνησε να εξηγεί ο βουλευτής, με την Ανθή Βούλγαρη να σχολιάζει ότι «ο Τσίπρας "έφτυσε τον ΣΥΡΙΖΑ", εκείνος υποστήριξε ότι στην πολιτική δεν ισχύει αυτό και πρόκειται για διαφορετικές επιλογές.

«Συγγνώμη θα μας τρελάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν να είναι ένα ζευγάρι και να τον κυνηγάς και να λέει δεν σε θέλω» διαμαρτυρήθηκε η δημοσιογράφος.

«Κάνετε λάθος γιατί δεν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις, μιλάμε για πολιτικές», είπε ο κ. Ξανθόπουλος.

«Σοβαρά μιλάτε. Θεωρείτε φυσιολογικό ότι ο κ. Φάμελλος είπε θα κάνουμε πίσω και θα πούμε "έλα Αλέξη και ό,τι θες" και του είπε "δεν σε θέλω"», συνέχισε η Ανθή Βούλγαρη.

«Δεν είπαμε έλα Αλέξη και ό,τι θες...» ανταπάντησε εκείνος.

«Παίζετε με τη νοημοσύνη μας κύριε Ξανθόπουλε για αυτό έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει» είπε η Ανθή Βούλγαρη ανεβάζοντας τους τόνους.

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Στη συνέχεια ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος υποστήριξε ότι στην ιστορική της διαδρομή η Αριστερά το έχει κάνει κι άλλες φορές «πριν τη δικτατορία, το 63-64 η ΕΔΑ αποφάσισε να μην κατεβάσει συνδυασμούς εκεί που δεν είχε ελπίδα να εκλέξει και να πριμοδοτήσει τον κεντρώο υποψήφιο γιατί είδε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να τελειώσει το κράτος της Δεξιάς. Αυτή είναι η παράδοση της Αριστεράς».

«Άρα θα πριμοδοτήσετε τον Ανδρουλάκη τώρα;», ρώτησε η Ανθή Βούλγαρη με εκείνον να εξανίσταται ότι δεν έχει την προσοχή της.

«Μη μας τρελαίνετε κιόλας. Επειδή ταράζεστε, δεν σημαίνει ότι θα υποτιμάτε την νοημοσύνη μας» σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.