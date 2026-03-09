Εκτός εκπομπής ο Νίκος Στραβελάκης - Καραμήτρου: «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»

Με τον Αντώνη Κρητικό στο πλευρό της εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας (9/3) η Μίνα Καραμήτρου στην εκπομπή «10 Παντού» του Open. Όπως εξήγησε η δημοσιογράφος, ο Νίκος Στραβελάκης χρειάστηκε να λείψει από το πόστο του για σοβαρό λόγο.

«Μαζί μου σήμερα θα είναι ο καλός μου φίλος, ο Αντώνης Κρητικός. Ο Νίκος Στραβελάκης σήμερα θα πρέπει να σταθεί δίπλα σε έναν δικό του άνθρωπο, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει», ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου στέλνοντας στη συνέχεια τις ευχές της στον συμπαρουσιαστή της:

«Φυσικά, άνθρωποι είμαστε, πρέπει πάντα να στεκόμαστε δίπλα στους δικούς μας ανθρώπους. Ευχόμαστε, Νίκο, να πάνε όλα καλά. Έχεις τις ευχές από όλους μας εδώ» πρόσθεσε.

