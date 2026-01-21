Πώς μοιράστηκε η τηλεθέαση τη «Blue Monday»: Ανατροπές μεταξύ συνόλου και δυναμικού κοινού

Η επίσημη έναρξη του δεύτερου μισού της τηλεοπτικής σεζόν 2025 – 2026 συνέπεσε φέτος με τη «Blue Monday». Σύμφωνα με διάφορες έρευνες (που δεν ενστερνίζεται απόλυτα ηεπιστημονική κοινότητα) η 3η κατά σειρά Δευτέρα της νέας χρονιάς θεωρείται ως η πιο καταθλιπτική μέρα του χρόνου λόγω κυρίως καιρικών συνθηκών.

Σε κάθε περίπτωση η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ήταν από τις πιο κρύες του χρόνου και η τηλεθέαση ήταν αυξημένη.

Με αρκετούς νικητές αλλά χωρίς μεγάλους χαμένους καθώς τα μερίδια της Nielsen μοιράστηκαν. Η μυθοπλασία επέστρεψε δυναμικά ενώ τα ριάλιτι άντεξαν.

Επίσης άλλες οι βουλές του συνόλου του τηλεοπτικού κοινού, άλλες του δυναμικού που κοιτάζουν κυρίως οι διαφημιστές.

Όσον αφορά στο σύνολο του κοινού την πρώτη θέση στη βραδινή ζώνη υψηλού ανταγωνισμού (20.00 – 00.00) κατέλαβε το «Να μ’ αγαπάς» του Alpha με 919.000 τηλεθεατές και 20,1% και ακολούθησαν: «Άγιος Έρωτας» στον Alpha (18,1% 837.000 θεατές), «Ράδιο Αρβύλα» ΑΝΤ1 (15,4% 676.000 τηλεθεατές), «Μια νύχτα μόνο» στο Mega (14% 669.000 θεατές), «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 (13,6% 610.000 θεατές), «Η Γη της Ελιάς» Mega (15,1% 599.000 θεατές), «Master Chef» στο STAR (11,5% 534.000 θεατές), «Survivor» στον ΣΚΑΪ (11,8% 507.000 θεατές).

Στο δυναμικό κοινό η κατάταξη άλλαξε: Προηγήθηκε το «Master Chef» με 16,2% και ακολούθησαν «Άγιος Έρωτας» με 15,2%, «Να μ’ αγαπάς» με 14,2%, «Ράδιο Αρβύλα» με 13,7%, «Survivor» με 12,8%, «Μια νύχτα μόνο» με 10,6%, «Grand Hotel» με 8,2% και «H Γη της Ελιάς» με 8%.