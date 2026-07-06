Εκτός Live You σήμερα η Μαρία Αναστασοπούλου - Τι είπε στην έναρξη ο Άρης Πορτοσάλτε

Μόνος του καλημέρισε σήμερα (6/7) ο Άρης Πορτοσάλτε τους τηλεθεατές του Live You στον ΣΚΑΪ αφού η Μαρία Αναστασοπούλου είναι εκτός εκπομπής.

Όπως εξήγησε ο γνωστός δημοσιογράφος, λόγω καλοκαιριού οι δύο παρουσιαστές θα λείπουν εναλλάξ σε άδεια, κάτι που είχε γίνει και το περσινό καλοκαίρι.

«Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είμαι μόνος μου στην έναρξη της σημερινής πρώτης ημέρας για την εργάσιμη εβδομάδα και σας υποδέχομαι όλους στην τηλεοπτική μας συνάντηση.

Η Μαρία… Καλοκαίρι είναι, όπως καταλαβαίνετε, θα ψιλό λείπουμε, αντιλαμβάνεστε…».είπε ο Άρης Πορτοσάλτε στην έναρξη του Live You.