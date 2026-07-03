Εκτός ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουρός: Η λιτή ανακοίνωση

Τη λύση της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Κώστα Τσουρό ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 περίπου 10 ημέρες μετά το πρόωρο φινάλε της εκπομπής «Το' χουμε».
Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Τσουρός είχε συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά με τον σταθμό, ωστόσο στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ
Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.
Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές.
Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.
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