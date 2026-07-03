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Εκτός ΣΚΑΪ ο Κώστας Τσουρός: Η λιτή ανακοίνωση

Τη λύση της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Κώστα Τσουρό ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7.

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Κώστας Τσουρός
Ο Κώστας Τσουρός | ΣΚΑΪ
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Τη λύση της συνεργασίας του με τον δημοσιογράφο Κώστα Τσουρό ανακοίνωσε ο ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 περίπου 10 ημέρες μετά το πρόωρο φινάλε της εκπομπής «Το' χουμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Τσουρός είχε συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά με τον σταθμό, ωστόσο στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.  

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές. 

Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.
 

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