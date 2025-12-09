Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της - Τι θα γίνει με το εορταστικό επεισόδιο του The Voice

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο παραμένει από τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/12) η Έλενα Παπαρίζου μετά την αδιαθεσία που είχε την Κυριακή.

Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα μια σειρά εξετάσεων που πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Τό 'χουμε» οι γιατροί μιλούν για μια γενικευμένη υπερκόπωση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κάτι ιδιαιτέρως ανησυχητικό.

Διαβάστε ακόμα: Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice - Ο ενθουσιασμός Μουζουράκη

Σύμφωνα με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλευρό της, η Έλενα Παπαρίζου είναι ευδιάθετη και αρκετά συγκινημένη από τα μηνύματα που λαμβάνει και δείχνουν ενδιαφέρον για εκείνη.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια βρισκόταν σε πρόβα για το γύρισμα των Battles του The Voice όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μάλιστα στην εκπομπή εκπομπή διέψευσαν τις φήμες για λιποθυμικό επεισόδιο την ώρα του γυρίσματος, αναφέροντας ότι ήταν πόνοι στην κοιλιακή χώρα που επέμεναν που την οδήγησαν στο νοσοκομείο μετά την πρόβα στον ΣΚΑΪ.

Τη θέση της στο The Voice πήρε ο παλιός γνώριμος του talent show, Κωστής Μαραβέγιας, ενώ αναμένεται να δούμε αν η Έλενα Παπαρίζου θα καταφέρει να παρευρεθεί στο εορταστικό γύρισμα που είναι προγραμματισμένο για αύριο στο The Voice, ή αν ο ερμηνευτής θα συνεχίσει να coachάρει το #teamelena.