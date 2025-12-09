Φωτογραφίες του Reader από την επιστροφή του Κωστή Μαραβέγια στο Voice - Ο ενθουσιασμός Μουζουράκη

Ο Κωστής Μαραβέγιας επέστρεψε στην καρέκλα του coach του The Voice με τη θετική του ενέργεια και ένα δυνατό παρελθόν στο παιχνίδι στο οποίο έχει φέρει μόνο νίκες στις ομάδες του.

Ο μουσικός και ερμηνευτής αισθάνθηκε οικεία από την πρώτη στιγμή κι ας έχουν μεσολαβήσει 5 κύκλοι του μουσικού talent show από τότε που κατείχε την καρέκλα του coach.

Η αδιαθεσία της Έλενας Παπαρίζου που οδήγησε στη νοσηλεία της κατέστησε αναγκαία την προσωρινή αντικατάστασή της στο show που βαδίζει προς την τελική του ευθεία.

Οι αποφάσεις που πήρε ο Κωστής Μαραβέγιας για την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου

Παλιός γνώριμος των διαδικασιών και των Battles για την ανάδειξη της νέας φωνής της Ελλάδας, ο Κωστής Μαραβέγιας με τη μουσική του εμπειρία και την προσωπική του κρίση επέλεξε τους πιο ικανούς διαγωνιζόμενους για να προκριθούν από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου στα live επεισόδια, έχοντας έρθει και σε επικοινωνία μαζί της. Στο πλευρό του είχε συνεχώς και τις συμβουλές της Έλενας Αλεξανδρή, vocal coach του #teamelena.

Στο reader.gr εξασφαλίσαμε φωτογραφίες από το γύρισμα των Battles που έγινε τη Δευτέρα 8/12 και θα δούμε το Σαββατοκύριακο, όπου φυσικά ο Κωστής Μαραβέγιας έτυχε θερμής υποδοχής από τους coaches και ιδιαίτερα από τον Πάνο Μουζουράκη με τον οποίο τους συνδέει μια ισχυρή φιλία που κρατά από το 2003, όταν δηλαδή γνωρίστηκαν στην οντισιόν του Διονύση Σαββόπουλου.

Ο Κωστής Μαραβέγιας με τον φίλο του Πάνο Μουζουράκη στο The Voice | ΣΚΑΪ

Ο Κωστής Μαραβέγιας επέστρεψε ως coach στο The Voice και πόζαρε με Πάνο Μουζουράκη | ΣΚΑΪ

Για την ιστορία, το διάστημα που ο Κωστής Μαραβέγιας είχε αναλάβει την καρέκλα του coach στο The Voice είχε οδηγήσει σε απανωτές νίκες την ομάδα του. Το 2016 ο Γιάννης Μάργαρης, το 2018 ο Γιώργος Ζιώρης και το 2019 η Λεμονιά Μπέζα από το team του είχαν κερδίσει τον τίτλο του The Voice. Μάλιστα, τότε ο ερμηνευτής είχε δεχτεί πολλά από τα αστεία του καλού του φίλου Πάνου που κάτι μας λέει ότι θα αναβιώσουν στα προσεχή Battles.