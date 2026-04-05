Μενού

Ελληνικές ταινίες σήμερα Κυριακή 5/4/2026: Το πλήρες πρόγραμμα στην τηλεόραση

Ποιες ελληνικές ταινίες του παλιού και του νέου κινηματογράφου προβάλουν σήμερα (6/4) τα «ελεύθερα» και συνδρομητικά κανάλια στην τηλεόραση.

Reader symbol
Newsroom
Βελισσάριος Κοντογιάννης
finosfilm.com
  • Α-
  • Α+

Οι ταινίες που προβάλλονται σήμερα, Κυριακή 5 Απριλίου, τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

Ελληνικές ταινίες σήμερα 5/4

  • 12:15 STAR Ο παράς και ο φουκαράς
  • 13:00 ΕΡΤ1 Ο Μικές παντρεύεται
  • 14:30 ΑΝΤ1 Ο γεροντοκόρος
  • 16:00 ΕΡΤ World Ο Μικές παντρεύεται
  • 16:15 STAR Ο θησαυρός του μακαρίτη (1959)
  • 17:40 ΣΚΑΪ Οι προικοθήρες
  • 20:00 ΕΡΤ1 Ο ζηλιαρόγατος
  • 21:45 ΑΝΤ1 Ο τρελοπενηντάρης
  • 22:00 MEGA Ο τρελός τα έχει 400
  • 23:00 STAR Ο άνθρωπος της καρπαζιάς
  • 01:30 ALPHA Ράκος...Νο14: Και ο πρώτος μπουνάκιας
  • 01:30 ΕΡΤ World Ο ζηλιαρόγατος

Ελληνικές ταινίες σήμερα (Cosmote Cinema 3)

  • 08:00 Η Ζούγκλα των Πόλεων
  • 09:40 Ένας Τρελός Γλεντζές
  • 11:15 Ξύπνα Κορόιδο...
  • 12:40 Μήτρος και Μητρούσης στην Αθήνα
  • 14:05 Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης
  • 15:30 Αγάπη μου Ουά-Ουά
  • 17:10 Ο Άνθρωπος που Γύρισε από τη Ζέστη
  • 18:45 Ο Παλιάτσος
  • 20:25 Ησαΐα μη Χορεύεις
  • 22:00 Ο Τρελός τα 'Χει 400
  • 23:35 Ψυχή και Σάρκα (Εσύ και εγώ)
  • 01:15 Εγωισμός
  • 02:45 Τρελός, Παλαβός και Βέγγος
  • 04:15 Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA