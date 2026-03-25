Ελληνικές ταινίες σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου στην τηλεόραση

Δείτε ποιες ελληνικές ταινίες του παλιού και του νέου κινηματογράφου προβάλουν σήμερα (25/3) τα «ελεύθερα» και συνδρομητικά κανάλια στην τηλεόραση.

Παπαφλέσσας ταινία
Κάτια Δανδουλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ στην ταινία Παπαφλέσσας
Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 25/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.

  • 09:00 ΑΝΤ1 Παπαφλέσσας
  • 09:20 MEGA Μην Είδατε τον Παναή
  • 10:40 MEGA Τα Δύο Πόδια σ’ ένα Παπούτσι
  • 12:00 STAR Η κάλπικη λίρα
  • 17:00 ΕΡΤ3 Μπουμπουλίνα 
  • 17:45 ΣΚΑΪ Σουλιώτες
  • 19:00 ERT World Μπουμπουλίνα
  • 20:15 ΕΡΤ1 Μαντώ Μαυρογένους
  • 20:50 OPEN Η λίμνη των στεναγμών

Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3

  • 06:45 Τα Δύο Πόδια σ’ ένα Παπούτσι
  • 08:20 Διαμάντω
  • 09:35 Η Μυρτιά
  • 11:10 Μαρία Πενταγιώτισσα
  • 12:45 Μας Κλέψανε την Γκόλφω
  • 14:00 Οι Σταυραετοί
  • 15:35 Αστέρω
  • 16:55 Η Κυρά-Φροσύνη και ο Αλή Πασάς
  • 18:20 Παπαφλέσσας
  • 20:25 Οι Σουλιώτες
  • 22:00 Μαντώ Μαυρογένους
  • 23:40 Η Δίκη των Δικαστών
  • 01:10 Τα Δίχτυα της Ντροπής
  • 02:45 Εφοπλιστής με το Ζόρι
  • 04:05 Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο
  • 05:40 Τζιπ, Περίπτερο και Αγάπη

 

