Οι ταινίες τόσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όσο και του νεότερου σινεμά, που προβάλλονται σήμερα, Τετάρτη 25/3, στην τηλεόραση. Το πρόγραμμα αφορά τόσο τα ελεύθερα κανάλια όσο και τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Ελληνικές ταινίες σήμερα
- 09:00 ΑΝΤ1 Παπαφλέσσας
- 09:20 MEGA Μην Είδατε τον Παναή
- 10:40 MEGA Τα Δύο Πόδια σ’ ένα Παπούτσι
- 12:00 STAR Η κάλπικη λίρα
- 17:00 ΕΡΤ3 Μπουμπουλίνα
- 17:45 ΣΚΑΪ Σουλιώτες
- 19:00 ERT World Μπουμπουλίνα
- 20:15 ΕΡΤ1 Μαντώ Μαυρογένους
- 20:50 OPEN Η λίμνη των στεναγμών
Ελληνικές ταινίες Cosmote Cinema 3
- 06:45 Τα Δύο Πόδια σ’ ένα Παπούτσι
- 08:20 Διαμάντω
- 09:35 Η Μυρτιά
- 11:10 Μαρία Πενταγιώτισσα
- 12:45 Μας Κλέψανε την Γκόλφω
- 14:00 Οι Σταυραετοί
- 15:35 Αστέρω
- 16:55 Η Κυρά-Φροσύνη και ο Αλή Πασάς
- 18:20 Παπαφλέσσας
- 20:25 Οι Σουλιώτες
- 22:00 Μαντώ Μαυρογένους
- 23:40 Η Δίκη των Δικαστών
- 01:10 Τα Δίχτυα της Ντροπής
- 02:45 Εφοπλιστής με το Ζόρι
- 04:05 Ο Ρωμιός Έχει Φιλότιμο
- 05:40 Τζιπ, Περίπτερο και Αγάπη
