Έλντα Πανοπούλου: Πώς είναι σήμερα η Χαρούλα του Ρετιρέ - Η εμφάνιση μετά από καιρό

Η Έλντα Πανοπούλου στην αρχή της καριέρας της μια πορεία με πολλές επιθεωρήσεις, έγινε ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό με το ρόλο της Χαρούλας Πεπονάκη στην κωμική σειρά του Γιάννη Δαλιανίδη «Το ρετιρέ».

Δυναμική, εργατική, ετοιμόλογη και πάντα έτοιμη για καυγά, αλλά καλή φίλη, ήταν τα στοιχεία που έκαναν αυτό τον χαρακτήρα της σειράς να ξεχωρίσει στις καρδιές των τηλεθεατών, με την Έλντα Πανοπούλου να δίνει πνοή στον ρόλο με το κωμικό της ταλέντο.

Έχοντας κάνει την πορεία της και στην παρουσίαση, η Έλντα Πανοπούλου τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει αφιερωθεί στο θέατρο και δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις, ούτε δίνει πολλές συνεντεύξεις.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πρόσφατα στο κέντρο της Αθήνας σε μια χαλαρή βόλτα της.

Έλντα Πανοπούλου | NDP

Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Έλντα Πανοπούλου είχε παραδεχτεί για το Ρετιρέ: «Την καλοδέχτηκα την επιτυχία που σημείωσε το Ρετιρέ και σίγουρα και θα ψωνίστηκα και με προσγείωσε ο Κώστας Βουτσάς.

Ψωνίστηκα μετά από τη Χαρούλα. Ήταν τόσο αγαπητό αυτό το σίριαλ γι' αυτό ακόμα κάνει νούμερα. Όσο να ‘ναι το καβάλησα το καλάμι… Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά! Πάω στο θέατρο, τότε έπαιζα στο Ακροπόλ με τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρω Κοντού και την Ρένα Βλαχοπούλου όπου μου λέει ο Βουτσάς: "Πανοπούλου, σε βλέπω πως είσαι πολύ αλέγκρα τελευταία!".

Του απαντάω, "κύριε Κώστα εντάξει με έχουν γνωρίσει όλοι και πάμε πάρα πολύ καλά με το σίριαλ". "Τι έχεις κάνει; Σε γνωρίζουν; Δεν σε γνωρίζουν. Μια Χαρούλα ξέρουν. Όταν θα μάθουν να σου λένε "Γεια σου Έλντα Πανοπούλου", τότε θα πεις ότι σε έχει γνωρίσει ο κόσμος". Και με προσγείωσε τόσο απότομα», κατέληξε η ηθοποιός.