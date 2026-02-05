Ένταση ανάμεσα σε Ουγγαρέζο και Μικρούτσικο: «Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου» - «Μη λες ό,τι θέλεις»

Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί της Πέμπτης ανάμεσα σε Δημήτρη Ουγγαρέζο και Ανδρέα Μικρούτσικο με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Επειδή εγώ είμαι ένας από αυτούς που τον είπε παπατζή, για πλάκα το λέμε, μην το παίρνει ότι τον βρίζουμε, φίλοι είμαστε», ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μετά τις δηλώσεις του Νίκου Μουτσινά εξαιτίας του ενδεχόμενου επιστροφής του στην τηλεόραση, αν και μέχρι πρότινος έκανε διαφορετικές δηλώσεις.

Η ένταση δεν άργησε να έρθει στο πλατό του Buongiorno, όταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος επανέφερε τον χαρακτηρισμό του Δημήτρη Ουγγαρέζου αργότερα.

Α.Μ: Πώς τον είπες τον Μουτσινά;

Δ.Ο: «Παπατζή».

ΑΜ: Δεύτερη ερώτηση. Είναι «παπατζής» ο Μουτσινάς;

Δ.Ο: Τι εννοείς;

A.M: Εσύ τον είπες.

Δ.Ο: Σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ μιλάω ad hoc. Δεν μιλάω γενικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που περάσαμε τη βδομάδα έλεγε…

Α.Μ: Γιατί σήμερα είπες ότι δεν είναι «παπατζής»; Ποιος είναι ο «παπατζής» τελικά;

Δ.Ο: Πώς δεν είπα ότι είναι «παπατζής»…..

Μάταια η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να περάσουν στο επόμενο θέμα, το πινγκ πονγκ ανάμεσα σε Ουγγαρέζο και Μικρούτσικο εξελίχθηκε γρήγορα με την ένταση να ανεβαίνει.

Δ.Ο: Αυτό που είπα, ότι «δεν είναι», δεν τον προσβάλλω, δεν τον βρίζω. Το είπα ως ένα στοιχείο… Ρε Ανδρέα… Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου. Δεν είπα ότι δεν το λέω!

Α.Μ: Εγώ βάζω;

Δ.Ο: Το λέω κανονικά! Αλλά δεν το λέω… δεν τον βρίζω λέω τον άνθρωπο! Δεν το πήρε σοβαρά, να μην το παίρνεις σοβαρά!

ΑΜ: Τώρα λέει ότι το λέω χαριτωμένα! Και ρωτάω: Είναι ή δεν είναι; Βάζω λόγια στο στόμα του;

Δ.Ο: Δεν είναι ότι «δεν το λέω»… το λέω χαριτωμένα!

Φαίη Σκορδά: «Έκανε χιούμορ και τώρα το επαναφέρεις. Και σου λέω γιατί το επαναφέρεις;»

Α.Ο: «Όταν βρίσκεται σε αντίφαση ο Δημήτρης… Εγώ έβαλα ερωτήματα! Δεν έβαλα κανενός λόγια. Είναι ή δεν είναι; Όχι ότι έβαλα… Μη λες ό,τι θέλεις».