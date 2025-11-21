Ένταση Ουγγαρέζου - Κωνσταντοπούλου: «Τι σου έκανε ο Διαμαντής;» - «Δεν είναι και ο Λίνκολν»

Ένταση προκλήθηκε ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καλεσμένη στη Φαίη Σκορδά, αναφέρθηκε στις χθεσινές (20/11) δηλώσεις του κ. Ουγγαρέζου για τον Διαμαντή Καραναστάση.

Aρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε: «Ακόμα και τώρα που άφησε την έδρα τον κανιβαλίζουν. Έχω παράπονο μεγάλο από την παρέα. Ποιον ενοχλεί ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη βουλή; Λέει ότι χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη. Τίποτα δεν σου έκανε. Είναι ψέμα αυτό που λες».

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε ως εξής: «Εγώ μίλησα για τον τρόπο. Δεν χάσαμε τον Αβράαμ Λίνκολν».

O έντονος διάλογος συνεχίστηκε για αρκετή ώρα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Να σε προβληματίσει που χθες έλεγες ότι συμφώνησες με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Σε έxει βλάψει ο κος. Καραναστάσης και τον ειρωνεύσαι; Γνωρίζεις το έργο του;».

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν θα ήθελα να μου το πείτε. Δεν έχει μεγάλη πολιτική πορεία λόγω διάρκειας. Τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχεις τις αντίστοιχες ψήφους. Δεν θα με βρίζετε την ώρα που είμαι εδώ. Στο πλάνο είμαι τώρα που σας μιλάω».

«Λες ψέματα»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Λες ψέματα. Θα σε διαψεύσω. Λυπάμαι! Έχει προσφέρει έργο. Δεν είχες δικαίωμα να είσαι ανενημέρωτος. Έχω δικαίωμα να λέω την αλήθεια ή μόνο θα λες την προπαγάνδα του Άδωνι Γεωργιάδη; Είναι φοβερό το μένος.

Απόρησα με τη χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στην Βουλή. Πρέπει να τελειώνουμε με τα ψέματα. Δεν υπάρχει διορισμένος βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι όλοι εκλεγμένοι με το σπαθί τους. Είστε συκοφάντης, λέτε ψέματα πολλά και θα εξηγήσετε γιατί τα λέτε. Έτσι προσκαλείτε; Δεν σας βρίζω κύριε, διαψεύδω τα ψέματά σας! Λες ψέματα! Είσαι ψεύτης».

Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Δεν σας βρίζω, ούτε σας μιλώ στον ενικό. Ο καθένας χαρακτηρίζεται από τον τρόπο που τοποθετείται. Απευθυνθήκατε σε εμένα χωρίς να είμαι στη συζήτηση. Δεν είμαι εγώ οικοδεσπότης, η Φαίη είναι και σε εκείνη να απαντάτε».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ δεν έχω μπορέσει να ακουστώ κι όσο προσπάθησα να διαψεύσω, δέχομαι αυτήν την επίθεση. Ανέφερα το όνομά του; Και τι θίξαμε τον Θεό και δεν κάνει; Χθες επί 14 λεπτά έβριζε εν απουσία του τον Διαμαντή Καραναστάση. Ντροπή! Σε πολλές περιπτώσεις έχει παρέμβει για να πει κακά. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό μια ιδιοτροπία, αλλά κάτι άλλο που θα το δούμε».