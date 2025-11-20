Ένταση στο Real View: «Θα με αφήσετε να μιλήσω ή θα μιλάτε οι δυο σας;» ρώτησε η Χριστοπούλου

Ένταση σημειώθηκε στο Real View το βράδυ της Τετάρτης (19/11) ανάμεσα στις τέσσερις παρουσιάστριες με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα.

Από πλευράς της η Ελίνα Παπίλα τόνισε πως σοκάρεται να ακούει ότι θεωρείται «τίμιο» το να παραιτείται κάποιος από τη Βουλή «επειδή δεν αντέχει, γιατί μιλάμε για την πολιτική».

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, με την Έλενα Χριστοπούλου να προσπαθεί να παρέμβει.

«Συγγνώμη, βρε παιδιά, να μιλήσω, θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν η σύνθεση του Κοινοβουλίου διέφερε από τον λαό μας. Αυτούς ψηφίζουμε εμείς», πρόσθεσε η Ελίνα Παπίλα με τηνΈλενα Χριστοπούλου να σχολιάζει:

«Καταλαβαίνετε ότι έφυγε ένας άνθρωπος που δεν είναι στο σύστημα, στα πρώτα τρία κόμματα. Έφυγε ένας αντισυστημικός…».

Τότε η Δάφνη Καραβοκύρη αναρωτήθηκε: «Τι σημασία έχει; Έχει επιρροή και αυτός».

Σε εκείνο το σημείο η Έλενα Χριστοπούλου, εμφανώς εκνευρισμένη, είπε: «Θα μ’ αφήσετε να μιλήσω ή θα μιλάτε οι δυο σας; Δεν έχω πρόβλημα, απλά πείτε το!».

«Τι πάθατε σήμερα; Είμαι συντονίστρια εγώ και αποφασίσαμε να κάνουμε χαμό;», αναρωτήθηκε η Ελίνα Παπίλα, θέλοντας να το ρίξει στην πλάκα.

«Ας εισπνεύσουμε, κι όταν τελειώσετε κάντε μας νόημα», σχολίασε και η Σοφία Μουτίδου απευθυνόμενη προς τις Παπίλα - Καραβοκύρη και δίνοντας τον λόγο στην Έλενα Χριστοπούλου.