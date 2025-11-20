Μενού

Ένταση στο Real View: «Θα με αφήσετε να μιλήσω ή θα μιλάτε οι δυο σας;» ρώτησε η Χριστοπούλου

Ανέβηκαν οι τόνοι χθες (19/11) στο Real View με την Έλενα Χριστοπούλου να ρωτάει τις συμπαρουσιάστριές της «θα μ' αφήσετε να μιλήσω;».

nikolas emmanouil
Νίκος Εμμανουήλ
Real View Παπίλα Μουτίδου Χριστοπούλου Καραβοκύρη
Real View: Ελίνα Παπίλα - Σοφία Μουτίδου - Έλενα Χριστοπούλου - Δάφνη Καραβοκύρη | Open
  • Α-
  • Α+

Ένταση σημειώθηκε στο Real View το βράδυ της Τετάρτης (19/11) ανάμεσα στις τέσσερις παρουσιάστριες με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό του αξίωμα.

Από πλευράς της η Ελίνα Παπίλα τόνισε πως σοκάρεται να ακούει ότι θεωρείται «τίμιο» το να παραιτείται κάποιος από τη Βουλή «επειδή δεν αντέχει, γιατί μιλάμε για την πολιτική».

Διαβάστε επίσης - Βίκυ Καγιά: «Δεν πειράζει που η Ζενεβιέβ αποφεύγει να απαντήσει για εμένα»

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, με την Έλενα Χριστοπούλου να προσπαθεί να παρέμβει. 

«Συγγνώμη, βρε παιδιά, να μιλήσω, θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν η σύνθεση του Κοινοβουλίου διέφερε από τον λαό μας. Αυτούς ψηφίζουμε εμείς», πρόσθεσε η Ελίνα Παπίλα με τηνΈλενα Χριστοπούλου να σχολιάζει:

«Καταλαβαίνετε ότι έφυγε ένας άνθρωπος που δεν είναι στο σύστημα, στα πρώτα τρία κόμματα. Έφυγε ένας αντισυστημικός…».

Τότε η Δάφνη Καραβοκύρη αναρωτήθηκε: «Τι σημασία έχει; Έχει επιρροή και αυτός».

Σε εκείνο το σημείο η Έλενα Χριστοπούλου, εμφανώς εκνευρισμένη, είπε: «Θα μ’ αφήσετε να μιλήσω ή θα μιλάτε οι δυο σας; Δεν έχω πρόβλημα, απλά πείτε το!».

«Τι πάθατε σήμερα; Είμαι συντονίστρια εγώ και αποφασίσαμε να κάνουμε χαμό;», αναρωτήθηκε η Ελίνα Παπίλα, θέλοντας να το ρίξει στην πλάκα. 

«Ας εισπνεύσουμε, κι όταν τελειώσετε κάντε μας νόημα», σχολίασε και η Σοφία Μουτίδου απευθυνόμενη προς τις Παπίλα - Καραβοκύρη και δίνοντας τον λόγο στην Έλενα Χριστοπούλου. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

TV MEDIA