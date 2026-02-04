Επιστρέφει ο Νίκος Μουτσινάς στην τηλεόραση; Το κανάλι με το οποίο είναι κοντά σε κλείσιμο συμφωνίας

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να καταλήξουν σε γραπτή συμφωνία STAR και Νίκος Μουτσινάς για τη συνεργασία τους που σηματοδοτεί την τηλεοπτική επιστροφή του δεύτερου μετά τη βραχύβια και μάλλον ατυχή συνεργασία του με τον Alpha. Ο Μουτσινάς έκανε δοκιμαστικό το απόγευμα της προηγούμενης Παρασκευής 30 Ιανουαρίου για την παρουσίαση του νέου τηλεπαιχνιδιού του STAR «Lingo» και η είδηση μεταδόθηκε στη συνέχεια από την εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Εν συνέχεια την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» του Open με τον Θανάση Πάτρα μετέφερε ρεπορτάζ ότι υπάρχει πλέον συμφωνία STAR - Μουτσινά κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου από το «Happy Day» της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Ακόμη δεν έχουν πέσει υπογραφές ωστόσο στην παρούσα χρονική συγκυρία θεωρείται δεδομένη η ανάληψη της παρουσίασης του «Lingo» από τον Νίκο Μουτσινά και μάλιστα τα πρώτα επεισόδια του διάσημου ανά τον κόσμο τηλεπαιχνιδιού θα μεταδοθούν στο τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν κατά πάσα πιθανότητα στη ζώνη του Σαββατοκύριακου.

«Δεν είπα ότι δεν θέλω να ξανακάνω τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς» είχε αναφέρει πριν μερικές εβδομάδες ο ηθοποιός και παρουσιαστής σε συνέντευξή του προσθέτοντας: «Ίσως ένα τηλεπαιχνίδι, κάτι ανώδυνο, γιατί όλο αυτό που γίνεται- η εσωτερική ανακύκλωση, η «γνωμοσύνη» και η κριτική-, χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν, δεν με αφορά καθόλου». Τελευταίες πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως ίσως το συμβόλαιο να είναι απευθείας με την εταιρεία παραγωγής του Lingo την Green Pixel και όχι με το STAR κάτι που αυτόματα θα σημαίνει πως η συνεργασία καναλιού και παρουσιαστή θα αφορά καθαρά και μόνο την παρουσίαση του συγκεκριμένου τηλεπαιχνιδιού.