Επιστρέφει το Shopping Star μέσα στη σεζόν; Το νέο όνομα για την παρουσίαση

Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινά χωρίς το «Shopping Star» στο πρόγραμμα του STAR ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το κανάλι της Κηφισιάς διατηρεί τα δικαιώματα προβολής του παιχνιδιού μόδας που προβλήθηκε για εννέα συνεχόμενες σεζόν με παρουσιάστρια αρχικά τη Βίκυ Καγιά και στη συνέχεια την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το κανάλι προσανατολίζεται στην επιστροφή του παιχνιδιού μόδας στις αρχές του β’ μισού της σεζόν τον Ιανουάριο ωστόσο η τελική απόφαση θα παρθεί λίγο αργότερα αφού θα υπάρχουν συνολικά για το σταθμό οι πρώτες ενδείξεις τόσο σε επίπεδο τηλεθέασης όσο και κίνησης της διαφημιστικής δαπάνης.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται στο «κάδρο» των επικρατέστερων παρουσιαστριών δεν είναι όμως πλέον μόνη της. Ήδη στο σταθμός διακινείται έντονα και το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα που και στο παρελθόν έχει συζητήσει το ενδεχόμενο συνεργασίας με το STAR.