Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar; Το βασικό σενάριο και το όνομα για την παρουσίαση

Δεκαπέντε ημέρες με ένα μήνα μετά την έναρξη του δεύτερου μισού της τηλεοπτικής σεζόν και όταν θα έχουν γίνει σημαντικά λανσαρίσματα παλιών και νέων προγραμμάτων όπως η σειρά του Γιάννη Μπέζου, το ριάλιτι με τους Μεσίτες, το «Κάτι Ψήνεται» και η νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου θα αποφασιστεί από τον ΑΝΤ1 το εάν και το πότε θα επιστρέψει στη συχνότητα του σταθμού το «Your Face Sounds Familiar».

Το σόου μιμήσεων που είναι ταυτισμένο με τη Μαρία Μπεκατώρου καθώς είχε παρουσιάσει όλους τους κύκλους του πριν τη μεταγραφή της στο Mega. Δύσκολο εγχείρημα δεδομένου του υψηλού κόστους, της ανεύρεσης των συμμετεχόντων – celebrities, της κριτικής επιτροπής και πλέον και του παρουσιαστή ή της παρουσιάστριας. Το πιθανότερο σενάριο πάντως αυτή τη στιγμή είναι η μετάθεση της επιστροφής του σόου για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, το φθινόπωρο του 2026 οπότε θα υπάρχει και επαρκής χρόνος για τη στελέχωσή του.

Διαβάστε ακόμα: To follow της Ελένης Μενεγάκη σε... αντίπαλο που σχολιάστηκε μετά το unfollow στον Κουτσογιαννόπουλο

Τα όσα ακούστηκαν τα τελευταία 24ωρα για την ανάληψη της παρουσίασης του προγράμματος από την Ελένη Τσολάκη η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στην πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή για την Ελένη Τσολάκη είναι να παραμείνει ανενεργή τηλεοπτικά μέχρι την ολοκλήρωση του συμβολαίου της με τον ΑΝΤ1 το καλοκαίρι του 2026.